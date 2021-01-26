Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Год без иконы баскетбола — кем был Коби Брайант

Ровно год назад, 26 января 2020 года, ушел из жизни обладатель золотых медалей двух Олимпийских игр, пяти трофеев победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и несчетного множества индивидуальных наград Коби Брайант.

Баскетболист погиб в авиакатастрофе, совершая перелет в собственную академию. Из-за низкой видимости и неработающих на малых высотах радаров летчик потерял ориентацию, в результате чего личный вертолет Брайанта столкнулся с горой около калифорнийского города Калабасас. Вместе с игроком на борту находились еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь звезды НБА Джианну. Все они погибли.

«Газета.Ru» вспоминает главные моменты из жизни иконы баскетбола.

close
17-летний Коби Брайант с футболкой «Лос-Анджелес Лейкерс», главного клуба в карьере. В общей сложности баскетболист защищал желто-синие цвета на протяжении 20 лет. На фото Брайант в 1996 году 17-летний Коби Брайант с футболкой «Лос-Анджелес Лейкерс», главного клуба в карьере. В общей сложности баскетболист защищал желто-синие цвета на протяжении 20 лет. На фото Брайант в 1996 году
Коби Брайант с трофеем НБА в 2002 году. К слову, таких триумфов у игрока было пять (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) Коби Брайант с трофеем НБА в 2002 году. К слову, таких триумфов у игрока было пять (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)
Был хорош Брайант и в майке сборной США. Вместе с национальной командой &laquo;Черная мамба&raquo; дважды брал золото Олимпийских игр (2008, 2012). На фото Брайант во время летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году Был хорош Брайант и в майке сборной США. Вместе с национальной командой &laquo;Черная мамба&raquo; дважды брал золото Олимпийских игр (2008, 2012). На фото Брайант во время летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году
Завершающий атаку прыжок Брайанта как классика современного баскетбола. Всего за свою карьеру баскетболист записал себе в актив 33 643 очка – это четвертое место в списке лучших снайперов НБА. На фото Брайант в 2008 году Завершающий атаку прыжок Брайанта как классика современного баскетбола. Всего за свою карьеру баскетболист записал себе в актив 33 643 очка – это четвертое место в списке лучших снайперов НБА. На фото Брайант в 2008 году
Шакил О'Нил и Коби Брайант на фото 2002 года. Не секрет, что лидеры «Лейкерс» частенько конфликтовали, что не помешало клубу трижды стать чемпионами НБА Шакил О'Нил и Коби Брайант на фото 2002 года. Не секрет, что лидеры «Лейкерс» частенько конфликтовали, что не помешало клубу трижды стать чемпионами НБА
Соперники на паркете, друзья в жизни. Коби Брайнт и Леброн Джеймс во время очного противостояния в 2007 году Соперники на паркете, друзья в жизни. Коби Брайнт и Леброн Джеймс во время очного противостояния в 2007 году
Брайант был не только успешным игроком, но и многодетным отцом &mdash; он растил четверых дочерей. На фото Брайант с супругой и дочерьми в 2017 году Брайант был не только успешным игроком, но и многодетным отцом &mdash; он растил четверых дочерей. На фото Брайант с супругой и дочерьми в 2017 году
Все фоторепортажи К первому кадру
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Звезда по имени Кински
Звезда по имени Кински
От
От "Битлз" до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина
Фоторамки вместо колы: как изменился Овальный кабинет при Байдене
Фоторамки вместо колы: как изменился Овальный кабинет при Байдене
17-летний Коби Брайант с футболкой «Лос-Анджелес Лейкерс», главного клуба в карьере. В общей сложности баскетболист защищал желто-синие цвета на протяжении 20 лет. На фото Брайант в 1996 году
Коби Брайант с трофеем НБА в 2002 году. К слову, таких триумфов у игрока было пять (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)
Был хорош Брайант и в майке сборной США. Вместе с национальной командой «Черная мамба» дважды брал золото Олимпийских игр (2008, 2012). На фото Брайант во время летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году
Завершающий атаку прыжок Брайанта как классика современного баскетбола. Всего за свою карьеру баскетболист записал себе в актив 33 643 очка – это четвертое место в списке лучших снайперов НБА. На фото Брайант в 2008 году
Шакил О'Нил и Коби Брайант на фото 2002 года. Не секрет, что лидеры «Лейкерс» частенько конфликтовали, что не помешало клубу трижды стать чемпионами НБА
Соперники на паркете, друзья в жизни. Коби Брайнт и Леброн Джеймс во время очного противостояния в 2007 году
Брайант был не только успешным игроком, но и многодетным отцом — он растил четверых дочерей. На фото Брайант с супругой и дочерьми в 2017 году
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Ключ к успеху: два сына и пятнадцать «Грэмми» Алиши Киз
Ключ к успеху: два сына и пятнадцать «Грэмми» Алиши Киз
12
Культура /
От «Битлз» до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина
От «Битлз» до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина
11
Культура /
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
12
Культура /
Звезда по имени Кински
Звезда по имени Кински
13
Культура /
14 картин и одна жизнь: 120 лет со дня рождения Михаила Ромма
14 картин и одна жизнь: 120 лет со дня рождения Михаила Ромма
13
Культура /
Умер «король эфира» Ларри Кинг
Умер «король эфира» Ларри Кинг
17
Культура /
«Неумирающий лебедь»: как Анна Павлова прославила русский балет
«Неумирающий лебедь»: как Анна Павлова прославила русский балет
17
Культура /
Скандалы и убийство: Малкольм Макларен и его Sex Pistols
Скандалы и убийство: Малкольм Макларен и его Sex Pistols
8
Культура /
От землетрясения до харассмента: Пласидо Доминго — 80
От землетрясения до харассмента: Пласидо Доминго — 80
12
Все фоторепортажи