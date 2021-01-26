Год без иконы баскетбола — кем был Коби Брайант
Ровно год назад, 26 января 2020 года, ушел из жизни обладатель золотых медалей двух Олимпийских игр, пяти трофеев победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и несчетного множества индивидуальных наград Коби Брайант.
Баскетболист погиб в авиакатастрофе, совершая перелет в собственную академию. Из-за низкой видимости и неработающих на малых высотах радаров летчик потерял ориентацию, в результате чего личный вертолет Брайанта столкнулся с горой около калифорнийского города Калабасас. Вместе с игроком на борту находились еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь звезды НБА Джианну. Все они погибли.
«Газета.Ru» вспоминает главные моменты из жизни иконы баскетбола.
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