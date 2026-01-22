Востребованные специалисты. Как ветераны СВО строят успешные карьеры «на гражданке»

В России постепенно выстраивается комплексная система поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО), позволяющая им успешно адаптироваться к мирной жизни. 2026 год станет показательным в плане возможностей для обучения, профессиональной переподготовки, развития спортивных навыков и активного участия в общественной деятельности — вне зависимости от состояния здоровья или условий службы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

У ветеранов военной операции есть большой потенциал для трудоустройства в гражданской жизни после увольнения из армии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией 19 декабря 2025 года. «Потенциал очень хороший, большой у ребят», — сказал глава государства.

Он также сравнил их с участниками Великой Отечественной войны, которые, по словам президента, «вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании».

«А чем хуже сегодняшние наши бойцы?» — спросил Владимир Путин. Уже несколько ветеранов боевых действий работают в администрации президента, добавил глава государства. Он отметил, что «у них все получается».

Важное дополнение

Страна готова к возвращению ветеранов СВО в трудовые коллективы. По данным ВЦИОМ, 58% россиян положительно относятся к появлению ветерана СВО в своем коллективе, а 59% считают, что опыт ветеранов может быть полезен в гражданской сфере. Государство активно помогает демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.

Только на этой неделе стартовал третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для ветеранов СВО. Участники учатся госуправлению и административной работе на уровне муниципалитетов: внедряют цифровые решения, развивают инфраструктуру и решают проблемы в ЖКХ.

«Программа доказала свою эффективность: наши ветераны становятся востребованными специалистами в сфере госуправления и решают конкретные задачи для улучшения жизни людей. Старт третьего потока - логичное продолжение системной работы по интеграции защитников в процессы развития страны», – говорит статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В пятницу в Москве пройдет форум «Знание.Государство», где ветераны и действующие госслужащие обсудят карьерные возможности и интеграцию участников СВО в мирную жизнь. Среди спикеров — Герои России, демонстрирующие, что военная и гражданская служба дополняют друг друга и преследуют одну цель — развитие страны. Такой прямой контакт необходим, он показывает, что военная и гражданская служба дополняют друг друга, преследуют одну и ту же цель – развитие России.

В 2026 году расширяются возможности для демобилизованных участников СВО: вводится отдельный социальный контракт без проверки доходов, что позволяет, к примеру, открыть небольшое дело, пройти переобучение или повысить квалификацию. Речь идет о суммах до 350 тысяч рублей единовременно на старт бизнеса или профессиональное обучение. Если сам ветеран по состоянию здоровья не может воспользоваться мерой, это право получают его супруг или супруга.

Уже сегодня средний уровень трудоустройства среди ветеранов достигает 65%. Только в фонд «Защитники Отечества» за помощью с работой обратились более 14 тысяч ветеранов СВО, включая свыше 4,3 тысячи человек с инвалидностью. Около 55% из них уже нашли работу, а среди ветеранов с инвалидностью этот показатель составляет 45%.

Все сложилось

История Дениса Балмышева из Республики Татарстан прямое подтверждение сухой статистике. В августе 2022 года он вступил в именной батальон «Тимер», служил оператором-наводчиком БМП-3 и получил контузию после ракетного удара HIMARS. Был комиссован в марте 2024 года, а сегодня работает мастером участка на Кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ» и депутатом Калмашского сельского поселения.

«Я по-другому стал относиться к жизни. То, из-за чего я раньше переживал, теперь даже за проблему не считаю. Стал глобальнее смотреть на жизнь. В работе это мне помогает: я отключаю эмоции и начинаю решать конкретные проблемы», – отмечает Денис.

Вячеслав Халеев после участия в СВО в Луганской и Донецкой областях выбрал работу старшим инспектором Валдайского национального парка. Он прошел программу «Время героев» и получил сертификат по управлению в сфере публичной власти. По словам губернатора Новгородской области Александра Дронова, «Вячеслав принимал участие в кадровом проекте «Время героев». Программа дала большой багаж управленческих знаний и навыков. Во время одной из прогулок по городу он увидел УАЗик с надписью «Валдайский национальный парк» и сказал супруге, что хочет работать там. Тишина, красота, чистый воздух — все сложилось».

Рена Эфендиева, прошедшая службу радиотелефонисткой в Луганской области, сегодня работает ведущим инспектором в системе центров занятости Пензы. В ее обязанности входит прием граждан, подбор подходящих вакансий, консультирование по вопросам трудоустройства.

«Боевой опыт научил меня главному: в любой ситуации есть решение. На гражданской работе это значит — доброжелательно относиться к людям, не паниковать, анализировать и действовать. Дисциплина и ответственность, умение работать в команде делают меня надежной сотрудницей в любой сфере», – рассказывает она.

Общественная активность

Помимо демобилизованных, активную общественную позицию сегодня занимают и действующие военные, которые, продолжая службу, участвуют в патриотическом воспитании, реализации социальных инициатив. Летчик ФС ВНГ РФ из Энгельса, майор Дмитрий Карелов участвовал в СВО с 24 февраля 2022 года и выполнял задачи по десантно-транспортным вылетам и эвакуации раненых. Сейчас он занимается патриотическим воспитанием молодежи, является лектором Всероссийского общества «Знание» и членом региональной ассоциации ветеранов СВО.

В настоящее время Дмитрий Олегович продолжает службу в ФС ВНГ РФ. В 2024 году стал участником федеральной программы «Время героев», а в 2025 году — победителем федерального проекта наставников патриотического воспитания молодежи «Быть, а не казаться». Он является лектором Всероссийского общества «Знание», членом региональной ассоциации ветеранов СВО и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.

«Боевой опыт помогает понять важность таких ценностей как патриотизм, честь, долг и товарищество, что необходимо передавать молодежи, помогая формировать правильное мировоззрение», – говорит Дмитрий.

О своей работе с молодежью он также отзывается позитивно: «Молодежь заинтересована в военной службе и больше узнает о героическом прошлом и настоящем нашей страны. Школьники воспринимают профессию военнослужащего как престижную и достойную. Дети учатся важным качествам, таким как ответственность, дисциплина и лидерские способности. Верю, что благодаря этому вырастут будущие герои, которые будут любить и защищать нашу Родину осознанно и профессионально».

Также с 24 февраля 2022 года участником СВО является действующий военнослужащий, начальник склада и нештатный заместитель командира части по военно-политической работе Олег Панферов. В 2022 году при штурме, находясь под огнем артиллерии, он лично восстановил вышедшую из строя аппаратуру радиоэлектронной борьбы, обеспечив подавление вражеских БПЛА и наведение артиллерии, что позволило сохранить жизни личного состава и выполнить боевую задачу.

Продолжая службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, Олег активно занимается военно-политической и патриотической работой. Он является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Саратовской области, проводит мероприятия по военно-политической подготовке, работает с семьями военнослужащих, участвует в патриотическом воспитании школьников и студентов. Инициировал проект по созданию профессиональной студии звукозаписи и видеомонтажа при поддержке Фонда президентских грантов, где участники СВО и члены их семей могут бесплатно записать музыкальный трек и видео.

«Пройдя через испытания войны, человек глубже осознает ценность патриотизма, чести, долга и братства. Эти уроки крайне важны для передачи молодому поколению, чтобы помочь им выстроить верное представление о мире. Развитие России в отрасли патриотического воспитания представляется как важнейшая стратегическая задача, направленная на укрепление национального самосознания, традиционных ценностей и единства граждан, – говорит Олег, отмечая, что боевой опыт помогает ему иначе смотреть на жизнь.

Остается добавить, что комплексная система поддержки ветеранов СВО позволяет им возвращаться к мирной жизни, строить успешную карьеру, реализовываться в социальной и общественной сфере и передавать ценности патриотизма новым поколениям. Истории Дениса, Вячеслава, Рены, Дмитрия и Олега показывают, что для ветеранов открыты возможности не только для профессиональной самореализации, но и для активного участия в жизни страны.