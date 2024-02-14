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Генерал сравнил политику Запада по Афганистану и Украине

Генерал Смыслов: планы Запада на Украине сводятся к попытке ослабить Россию

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Gleb Garanich/Reuters

Ветеран боевых действий в Афганистане, старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов заявил, что Запад, как и 35 лет назад в Афганистане, планирует ослабить Россию, используя Украину, и подтолкнуть ее к поражению.

«Приоритеты Запада как тогда в Афганистане, так и сейчас на Украине не поменялись: делается все, чтобы ослабить страну и подтолкнуть к поражению», — поделился Смыслов.

По его словам, основные средства воздействия Запада сегодня — это пропаганда и фальсификация истории. Западные специалисты информационно-психологических операций применяют не только ложь о современной России, об СВО, но и фальсифицируют историю страны в целом.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при учете российских интересов, однако позиция Запада не позволяет это сделать.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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