Россиянам посоветовали чаще обниматься для борьбы со стрессом

4 декабря — Международный день объятий. Объятия запускают в организме цепь биохимических реакций, оказывающих прямое влияние на психическое и физическое состояние. О том, почему так важно почаще обниматься, «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

«В момент объятия вырабатывается окситоцин, часто называемый «гормоном привязанности». Его выброс в кровь во время теплых тактильных контактов помогает формировать эмоциональную связь, а также снижает тревожность и создает ощущение безопасности. Уровень этого гормона повышается у обоих участников объятия: социальная связь укрепляется. Кроме того, окситоцин — естественный анальгетик: он способен снижать восприятие физической боли», — объяснила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Объятия регулируют активность кортизола — гормона стресса. Длительный избыток кортизола в крови может снижать иммунитет, повышать артериальное давление и негативно влиять на когнитивные функции. Люди, которые часто обнимаются с близкими, могут иметь более низкие риски сердечно-сосудистых заболеваний и лучшую устойчивость к инфекциям.

«Объятие — форма позитивного невербального общения: оно посылает в мозг сигнал безопасности, который позволяет снизить выработку кортизола и вернуть состояние покоя и равновесия», — подчеркивает эксперт.

Прикосновения стимулируют рецепторы кожи, которые опосредованно активируют блуждающий нерв. Его активация замедляет сердечный ритм, успокаивает нервную систему. Также наблюдается повышение уровня серотонина и дофамина — нейромедиаторов, напрямую связанных с настроением, ощущением удовлетворения и удовольствия. Их дефицит часто сопутствует депрессивным состояниям.

В одном из исследований, где участники 7–10 раз в сутки обнимали близких, уже через 2 недели 40% испытуемых заметили, что стали дольше ощущать бодрость на протяжении рабочего дня, а 60% рассказали о повышении настроения, о возникновении чувства эмоциональной безопасности.

«Регулярный тактильный контакт может помогать в поддержании стабильного эмоционального фона. Хотя, безусловно, объятие не заменяет профессиональную помощь при серьезных расстройствах психики», — заключает врач.

Объятия помогают справляться с повседневным напряжением. Они не только обогащают коммуникацию, дарят душевное тепло, но и в прямом смысле могут перестраивать гормональный фон, способствуя укреплению здоровья.

Объятия приносят пользу не только физическому состоянию. Они играют важную роль в общении, помогая выразить поддержку, сочувствие или радость без слов. Этот естественный и доступный каждому жест — мощный инструмент для профилактики последствий стресса и поддержания психологического благополучия.

