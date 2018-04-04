Мартин Лютер Кинг родился 15 января 1929 года в Атланте, штат Джорджия. Когда ему исполнилось 18 лет, Мартин получил сан священника и стал пастором баптистской церкви в Атланте. Впервые имя Мартина Лютера Кинга широко прозвучало в 1956 году, когда он возглавил массовые марши протеста против действий расистов в штате Алабама.

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Поскольку Кинг был высокообразованным и эрудированным человеком, он видел в расовой сегрегации самую острую нравственную и социальную проблему в США. Мартина несколько раз арестовывали за организацию сидячих забастовок и за нарушение законов, которые он считал дискриминационными.

В январе 1957 года Кинг был избран главой организации «Конференция руководства христиан юга», созданной для борьбы за гражданские права афроамериканского населения. В 1960 году Кинг по приглашению Джавахарлала Неру посетил Индию, где изучал деятельность Махатмы Ганди.

Своими выступлениями он призывал добиваться равенства мирными способами. Его речи дали энергию движению за гражданские права в обществе — начались марши, экономические бойкоты, массовые уходы в тюрьмы.

Наиболее известной стала речь Кинга «У меня есть мечта», произнесенная в 1963 году во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу — мирной акции протеста, во время которой около 200-300 тыс. человек прошли маршем к мемориалу Линкольна.

«Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа: «Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными»... — говорил он.

— Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами».

Фоторепортаж: 50 лет со дня убийства Мартина Лютера Кинга __is_photorep_included11705576: 1

Первое покушение на убийство Кинга произошло в сентябре 1958 года. В Гарлеме он провел презентацию своей книги «Шаг к свободе» и подписывал экземпляры, когда к нему подошла чернокожая женщина и ударила его ножом для разрезания бумаги. Женщина была немедленно задержана, при обыске полицейские нашли в ее сумке заряженный пистолет.

Кончик ножа прошел рядом с аортой. На протяжении трех часов врачи оперировали Кинга, любое неловкое движение могло оказаться смертельным. Но операция прошла успешно, и уже спустя десять дней Кинг дал свою первую после покушения пресс-конференцию. На ней он отметил, что не чувствует «никакого зла по отношению к миссис Изоле Карри, ударившей его ножом», и надеется, «что люди окажут ей помощь, в которой она, несомненно, нуждается».

Женщина была направлена в больницу, где содержались опасные для общества душевнобольные.

В марте 1968 года Кинг побывал в Мемфисе, штат Теннесси, где поддержал забастовку негритянских мусорщиков. Рабочие объявили стачку 11 февраля 1968 года в знак протеста против неравных зарплат и условий работы. В то время город платил черным рабочим значительно меньше, чем белым. Вдобавок, в отличие от своих белых коллег по работе, черные не получали плату, если оставались дома из-за плохой погоды, следовательно, черным рабочим приходилось работать и во время ливней и метелей.

28 марта Кинг возглавил марш протеста, но тот обернулся погромами и был разогнан полицией.

«Если бы я знал, что произойдет насилие, я бы отменил этот марш», — сокрушался Кинг.

Новый марш был запланирован на апрель. 3 апреля Кинг снова отправился в Мемфис. Самолет взлетел с запозданием. Перед взлетом пилот принес извинения пассажирам: «Мы просим прощения за задержку, но дело в том, что с нами летит доктор Мартин Лютер Кинг. Поэтому нам пришлось проверить весь багаж. Мы проверяли все очень тщательно, чтобы быть уверенными, что с самолетом ничего не случится. Всю ночь перед вылетом самолет охранялся».

Вечером, произнося проповедь в негритянской церкви в Мемфисе, Кинг вспомнил об этом объявлении и вслух стал размышлять о жизни и смерти:

«Ну вот, я добрался до Мемфиса. И здесь говорят, что мне угрожают, что наши больные белые братья могут сотворить что-нибудь со мной. Ну что ж, я не знаю, что теперь может случиться. Впереди у нас трудные дни... Как и все, я хотел бы прожить долгую жизнь. У долгой жизни свои преимущества. Но сейчас не это меня волнует.

Мне хотелось бы только выполнить божью волю. Он дал мне подняться на гору. И я глянул оттуда и увидел землю обетованную. Может быть, я не попаду туда с вами, но как народ мы достигнем этой земли обетованной. И вот я счастлив сегодня вечером. Ничто меня не беспокоит. Я никого не боюсь...».

Кинг обычно останавливался в негритянских кварталах в гостиницах, принадлежащих чернокожим. Так он поступил и в этот раз, остановившись в мотеле «Лорейн» которым владел предприниматель Уолтер Бейли.

Весь день 4 апреля Кинг провел в номере, занимаясь делами. На ужин его с помощниками пригласил местный священник. Кинг вышел из номера и задержался на лестнице, дожидаясь своего друга, преподобного Ральфа Абернетли, который решил перед выходом смазать щеки лосьоном.

На парковочной площадке перед отелем Кинг увидел музыканта Бена Бранча, который должен был играть на ужине. «Бен, — крикнул ему Кинг, — на собрании сыграй «Господи, любимый, возьми меня за руку». Сыграй как можно лучше. Для меня».

А в следующее мгновение Кинг упал навзничь.

Выпущенная из винтовки пуля прошла через шею справа, пробив шейные позвонки и раздробив нижнюю челюсть. Спустя считанные минуты он уже был на операционном столе, но спасти Кинга врачам не удалось.

Гибель Кинга обернулась массовыми беспорядками. Более чем в ста городах толпы чернокожих громили и грабили магазины, били стекла, переворачивали машины, устраивали поджоги. Полиция была не в состоянии справиться с тысячами озлобленных людей, правительству пришлось привлечь к подавлению бунтов военных. В одном только Вашингтоне были сожжены более тысячи зданий.

Спустя два месяца после убийства Кинга в Лондоне был арестован Джеймс Эрл Рэй. Судьи обещали смягчить ему приговор за чистосердечное признание, и тот признался в убийстве, но сразу после того, как был приговорен к 99 годам заключения, заявил, что не убивал Кинга. Сомнений в том, что убийцей был Рэй, добавляют и результаты баллистической экспертизы винтовки, из которой якобы был застрелен Кинг. Кроме того, люди, которые были с Кингом на момент покушения, заявляли, что выстрел был произведен с другой стороны, нежели утверждало следствие.

Тем не менее, попытки Рэя обжаловать приговор не увенчались успехом. Он умер 23 апреля 1998 года в мемориальном госпитале Нэшвилла в возрасте 70 лет. Его смерть повергла в траур семью Кинга.

«Это трагедия не только для мистера Рэя и его семьи, но и для всей нации, — заявила вдова Кинга, Коретта. — Никогда для США не наступит день нового процесса по делу Рэя, процесса, который мог бы открыть тайну этого убийства и установить факт невиновности Рэя».

Под этими словами подписались трое детей убитого.

Кинг был первым темнокожим американцем, кому был установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне. Третий понедельник января отмечается в Америке как День Мартина Лютера Кинга и считается национальным праздником.