На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, зачем освободили чиновников от декларирования доходов

Депутат Афонин заявил о бессмысленности ежегодного декларирования доходов чиновниками
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Ежегодное декларирование доходов чиновниками станет бессмысленным, так как за финансами госслужащих будет следить новая система с искусственным интеллектом. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Государственная система «Посейдон», использующая искусственный интеллект, в режиме реального времени отслеживает финансовое положение чиновников и членов их семей — доходы, расходы и оборот имущества. Она получает данные из ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра и других ведомств. В таких условиях формальная сдача ежегодных деклараций теряет всякий смысл», — рассказал депутат.

При этом он заявил, что общественный контроль и неравнодушие граждан также играют важную роль в борьбе с коррупцией.

Подробнее о том, как в Госдуме хотят бороться со взяточничеством в следующем году, — читайте в полном интервью.

Ранее депутаты во втором и заключительном чтениях приняли закон об отказе от ежегодных деклараций доходов чиновников в пользу системы постоянного автоматизированного контроля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами