В Госдуме объяснили, зачем освободили чиновников от декларирования доходов

Ежегодное декларирование доходов чиновниками станет бессмысленным, так как за финансами госслужащих будет следить новая система с искусственным интеллектом. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

«Государственная система «Посейдон», использующая искусственный интеллект, в режиме реального времени отслеживает финансовое положение чиновников и членов их семей — доходы, расходы и оборот имущества. Она получает данные из ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра и других ведомств. В таких условиях формальная сдача ежегодных деклараций теряет всякий смысл», — рассказал депутат.

При этом он заявил, что общественный контроль и неравнодушие граждан также играют важную роль в борьбе с коррупцией.

Ранее депутаты во втором и заключительном чтениях приняли закон об отказе от ежегодных деклараций доходов чиновников в пользу системы постоянного автоматизированного контроля.