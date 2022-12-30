«Большевики своими руками рыли себе яму». Почему распался Советский Союз

Предпоследний день 2022 года совпал со 100-летней годовщиной основания СССР. О том, как образование Союза изменило линию развития России, какие положительные и негативные моменты этот факт заложил в историю страны, рассказывают эксперты.

Вслед за революцией 1917 года в ходе Гражданской войны на территории исторической России постепенно появилось полтора десятка самостоятельных государств, крупнейшим из которых была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР). В августе 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) организовало комиссию для рассмотрения вопроса о взаимодействии РСФСР и других республик. В конце декабря того же года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, в которую вошли Абхазия, Грузия, Азербайджан и Армения, пописали Договор об образовании СССР. Этот документ утвердили 30 декабря 1922 года первым Всесоюзным съездом Советов, в котором приняли участие 2215 делегатов.

«СССР — это новый этап для всех народов, входивших в состав Союза. Он действительно многое изменил в их истории, в частности, в истории развития России», — отметил профессор РАН, доктор исторических наук и президент РГГУ Ефим Пивовар.

По словам эксперта, в образовании СССР было множество как положительных моментов, так и отрицательных.

«Одним из положительных моментов образования Союза можно считать тот факт, что Российская империя не рассыпалась на осколки, а осталась в значительной степени в тех же границах, хоть и в новом обличии. СССР был одним из самых влиятельных государств в мире — стремительный индустриальный рост, научно-технический прогресс, все в нем было. Сказать, что большевики все загубили, было бы неправильно», — считает президент РГГУ.

«Страна вышла из гражданской войны, прекратилось кровопролитие, удалось воссоединить ряд республик. Удалось восстановить тяжелую промышленность, что позволило потом выиграть войну. Было много строек, которые давали людям возможность работать, развивалась инфраструктура», — добавил позитивные результаты член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов.

При этом, по словам эксперта, «проблемы были огромные». К началу XX века Российская империя была лидером по росту промышленного производства. Темпы роста национального дохода составляли 3,4% в год, на душу населения – 1,75%, в то время как в странах Западной Европы – 2,7% и 1,6% соответственно. В с 1861 по 1900 год удалось построить 51,6 тыс. км железных дорог, в результате чего Россия поднялась на второе место в мире по их протяженности. За последнее десятилетие XIX века производство чугуна, проката и стали утроилось, добыча нефти увеличилась в 5 раз.

«Конечно, большевистский переворот — это больше негативный вектор развития России, потому что была развалена Империя, которая успешно развивалась экономически, инфраструктурно, индустриально — с точки зрения производства, аграрного сектора и прочих позиций», — отметил Долгов.

«С другой стороны, это был отнюдь не безболезненный процесс. В данном историческом периоде были и трагические страницы. Мы не можем учитывать только «пряники» и не говорить о том, что весь этот скачок в развитии сопровождался большим террором», — добавил Ефим Пивовар.

Кроме того, с целью укрепления власти первое поколение большевиков заложило противоречия между народами исторической России. В мире осталось множество заложенных большевиками до сих пор не урегулированных территориальных конфликтов — это Нагорный Карабах, Ферганская долина, Приднестровье и прочие.

«Было губительным в корне неверное административно-терриальное деление, которое породило массу конфликтов, которые где-то тлеют до сих пор. Разрушались традиционные ценности, были гонения на религию, преследования по религиозным мотивам, это было трагедией. Запрещались целые пласты литературы, российского и мирового культурного наследия. Дети и взрослые были отрезаны от своих духовных и культурных корней», — подчеркнул Константин Долгов. Он добавил, что задача стояли — управлять и не дать объединиться на антибольшевистской основе. Поэтому сначала общество разъединяли, а потом объединяли искусственным образом — например, патриотизм заменили интернационализмом. Кроме того, был нанесен большой урон институту семьи, который мы преодолеваем до сих пор — в России сегодня очень много разводов.

Также существует мнение, что большевики дискредитировали проект построения социалистического государства на десятилетия вперед. По этой причине необдуманная внутренняя и внешняя политика могла отвернуть от СССР крупных союзников и сторонников — страны восточной Европы навсегда отказались от построения социализма и вместе с этим от дружбы с Россией.

«Социализм, как таковой, не удалось построить до конца, и другие страны не воспринимали его всерьез. Как только распался Союз, ушли военно-идеологические скрепы, вся конструкция распалась мгновенно. Крепких основ Союза не было, и в этом смысле искусственное деление мира, а сама социализма идея была дискредитирована как в национальном, так и в народном плане», — согласился Долгов.

По мнению президента РГГУ, это не было прямой дискредитацией, но механизмы разрушения действительно присутствовали в проекте.

«В целом СССР — первый, невиданный до этого проект. Противоречия в идее были, но они не были ее дискредитацией, и нельзя сказать, что задумка совсем не удалась. Например, сейчас мы по сути являемся Российской Федерацией — многонациональным государством с огромными территориями, на которых живут и взаимодействуют разные народы. Множество обстоятельств сыграло свою роковую роль, но при более тонкой настройке и более удачном проведении такой политики проект мог иметь продолжение. Впрочем, тот факт, что мины замедленного действия были заложены в него в самом начале — это правда», — отметил профессор.

Так, распад Союза был предсказуем. На это намекало и то, в каком виде были образованы все республики:

«Большевики своими руками рыли себе яму. Создавали элементы государственности народов, своего рода наделенные большими правами элиты, заложили в основе союзного договора право на самоопределение и выход из состава СССР. При этом компартии республик контролировались центром и не имели возможности выхода в отдельное плавание. Это казалось скрепами, которые будут нерушимы. Но идея того, что элиты, которым давались большие возможности и преференции, рано или поздно не захотят эту систему оседлать, была утопической. Сепаратизм на местах нарастал, и в момент ослабления центра показал свое влияние», — резюмировал Ефим Пивовар.