Никакой Голландии: Нидерланды официально сменили название

Название «Голландия» теперь не будет употребляться в отношении государства Нидерланды. Об этом официально сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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«Этот шаг обусловлен международным маркетинговым планом, опубликованным несколько месяцев назад. Коммерческие компании, дипломатические миссии, министерства и университеты<...> с 1 января используют только слово «Нидерланды» вместо «Голландии», — говорится в сообщении.

Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием «Голландия»: квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.

Символ страны также изменится: сейчас чаще всего для этого используют оранжевый тюльпан. Теперь же цветок будет инкорпорирован в вензель из двух букв «N» и «L», обозначающих Нидерланды.

«Мы модернизируем наш подход. Мы хотим позиционировать страну как открытую, инновационную и всеохватывающую», — заявили в Туристическом совете Нидерландов, который отвечал за создание нового бренда страны. Реформа обошлась нидерландской казне в 200 тыс. евро.

Активное продвижение названия «Нидерланды» планируется на «Евровидении-2020», которое пройдет в Роттердаме, а также на Олимпийских играх в Токио.

Ранее стало известно, что Амстердам откажется от использования термина «Квартал красных фонарей». По словам заместителя мэра города по вопросам туризма Виктора Эверхардта, привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района «Де Валлен» или на «Центр города».

Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин «Квартал красных фонарей» прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.

Нидерланды назывались «Голландией» исторически — в честь двух самых развитых провинций, Северной и Южной Голландии. Тем не менее, в состав Королевства Нидерланды входят еще 10 провинций и ряд заморских территорий в Карибском бассейне.

Слово «Голландия» происходит от holt land — «древесная страна». В Средние века на землях вокруг Амстердама существовало графство Голландия, входившее в состав сначала Священной Римской империи, а затем Испании. Прообраз современного государства сформировался после освобождения территорий от испанского владычества, добытого в многолетней борьбе.

Именно Голландия выступала в качестве ядра, объединявшего другие Соединенные Провинции в ходе Тридцатилетней войны. Кроме того, многие моряки на сильнейшем на тот момент в мире нидерландском флоте были по происхождению голландцами из приморских земель — это тоже могло повлиять на популярность названия.

В русском языке слово «Голландия» в качестве неофициального названия Нидерландов используется еще с петровских времен. При этом жителей страны у нас чаще называют голландцами. Практику использовать слово «Голландия» применительно к этой стране ввел царь Петр Великий, добравшийся до Амстердама в августе 1697 года с Великим посольством.

Интересы Петра I в Республике Соединенных провинций касались самой технически развитой части страны — Голландии. Однако на родине, где представители царской свиты охотно делились впечатлениями от дипломатической миссии, это название плавно перенеслось на все государство.

Считается, тем не менее, что грамотно в официальном контексте употреблять «Нидерланды» и «нидерландский», а «Голландия» и «голландский» — неофициально, например, про сыр.

Стоит упомянуть, что историческая и культурная связь между Россией и Нидерландами весьма крепка. После поездки в эту страну царя Петра русские моряки практически полностью позаимствовали у голландцев названия и команды для мореходного дела. Многие мастера из Нидерландов перебирались в Россию. Русские же помогали голландцам освободить из страну от Наполеона. В 1806-1810 годах, в разгар французской экспансии, на оккупированных армией Наполеона землях прекратившей свое существование Республики Соединенных провинций существовало вассальное Парижу Голландское королевство. В нем правил один из братьев завоевателя Людовик I Бонапарт.

Во время Заграничного похода Русской армии 1813 года освобождали Нидерланды донские казаки в составе армии коалиции. В честь русских иррегулярных кавалеристов в стране сохранилось много топонимических названий.

Россия же имела прямое отношение к установлению конституционной монархии в Нидерландах — той формы правления, которая существует там и поныне. Кроме того, император Александр I выдал свою сестру — великую княжну Анну Павловну — замуж за принца Вильгельма Оранского.