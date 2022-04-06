Робототехника, Wi-Fi и экокризис: сбывшиеся предсказания Айзека Азимова

6 апреля 1992 года ушел из жизни американский писатель-фантаст и биохимик Айзек Азимов. Как русский эмигрант стал легендой научной фантастики и главным популяризатором науки в США, почему его подозревали в связях с коммунистами и как он боролся со СПИДом, к которому привела неудачная операция — в материале «Газеты.Ru».

Борьба с болезнью

«Жизнь прекрасна, смерть несет умиротворение — болезненным является лишь переход между ними», — писал Азимов в своих мемуарах. О том, что последние годы своей жизни писатель умирал от СПИДа, знала только его семья. Лишь спустя 10 лет после смерти фантаста поклонники узнали правду от его овдовевшей супруги Джанет.

По ее словам, Айзек Азимов страдал от стенокардии и болезни почек, поэтому в 1983 году решился на операцию. Поначалу он действительно почувствовал себя лучше, однако уже через 5 лет его здоровье начало стремительно ухудшаться и встал вопрос о новой операции. На обследовании медики диагностировали ему положительный статус ВИЧ, выяснив, что заражение произошло при переливании донорской крови.

Поскольку в те годы уже вовсю свирепствовала эпидемия СПИДа, на фоне паники больные считались изгоями в обществе. По этой причине врачи посоветовали Азимовым никому не говорить о болезни. «В те времена даже очень образованные люди боялись дотрагиваться до больных СПИДом», — вспоминала жена писателя.

О переживаниях Азимова и его борьбе с болезнью знали лишь немногие близкие люди — его жена Джанет, а также двое детей от первого брака, его сестра и брат.

При этом сам писатель работал вдвойне усерднее и не демонстрировал пессимизма на публике. На одном телешоу Азимова спросили, что он думает о смерти. Ученый признался, что его волнует не столько конечность жизни, сколько утрата способности мыслить. «Однако мне не о чем беспокоиться, потому что у меня не было идеи, которую я бы не зафиксировал на бумаге», — пояснил он журналисту.

Был ученым-биохимиком и фантастом

За свою карьеру Айзек Азимов написал более 500 произведений, причем не только в жанре фантастики М он также продолжал публиковать научные исследования и нон-фикшн-статьи.

«Мне нравится летать в космосе, в своем воображении, конечно», — шутил писатель, добавив, что страдает от аэрофобии.

Страсть к знаниям у Азимова была с детства, однако писателем он стал по чистой случайности. В школьном возрасте он в шутку написал рассказ, который так понравился его приятелю, что тот буквально умолял его написать продолжение.

Улучшил качество научной фантастики

При этом сам Азимов особо не испытывал страсти к художественной литературе: «Признаюсь, я никогда не читал Хемингуэя, Джойса, Фицджеральда и Кафку. Пока я жив, я пишу о фантастике XX века — и это чувствуется в моих текстах вне сомнений. Я не стараюсь писать поэтично в изящном литературном стиле, предпочитаю писать понятно, поскольку мне доставляет радость ясно мыслить».

До Азимова большинство произведений в жанре научной фантастики фактически не имели отношения к науке, поскольку его коллеги в действительности писали приключенческие романы, используя элементы фантастики в качестве экзотического ландшафта других планет. Айзек Азимов не только следовал традиции Хьюго Гернсбека ставить в основу жанра эксперимент, но и ввел в употребление новые понятия, например, три закона робототехники и психоисторию (наука о поведении больших групп людей).

Такое направление получило название «твердая» научная фантастика, в отличие от «мягкой» (гуманитарной) фантастики, в основу которой легли социальные вопросы, а не научные эксперименты.

Популяризовал науку

Именно Азимов наряду с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном считаются «большой тройкой» писателей «золотого века» научной фантастики — всех их объединяло тесное сотрудничество с популярным журналом Analog Science Fiction (ранее — Astounding Stories) Джона Кэмпбелла.

Именно редактор легендарного издания посоветовал Азимову написать произведение о гипотетическом будущем крахе галактической империи на основе книги Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». Так автор создал свой главный opus magnum — сагу «Основание».

Кстати, «Основание» — одна из любимых книг основателя Space X Илона Маска (наряду с «Дюной» Френка Герберта и «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса). По словам предпринимателя, именно Азимов убедил его в необходимости создания экологически чистых технологий и колонизации Марса.

Предсказал проблемы будущего и предложил решения

Азимов был уверен, что в будущем человечество столкнется с проблемами экологии и перенаселения. Надежды на их решение писатель возлагал на равноправие мужчин и женщин, с которым он связывал развитие технологий, повышение уровня образования и увеличение продолжительности жизни.

«Если женщины получат возможности наравне с мужчинами и смогут вести бизнес, участвовать в политической, религиозной и научной сферах, то у них не будет острой потребности рожать много детей. До тех пор, пока их ценность в обществе ограничивается лишь материнством, планета будет сталкиваться с угрозой перенаселения [и прочими бедами]», — объяснил фантаст в интервью 1988 года.

Также Азимову удалось предсказать появление смартфонов, планшетов, спутниковую связь, 3D-кинотеатры, Wi-Fi и GPS. Большие надежды он также возлагал на освоение Арктики и роботостроение. Причем, в отличие от многих фантастов, писатель не видел угрозы в роботах и даже зачастую считал их более человечными, чем людей. Этой теме он посвятил целый сборник рассказов «Я, робот», а также роман «Сами боги».

Был русским и восторгался научными достижениями СССР

Азимов, будучи ученым и писателем, был убежден, что наука и гуманизм должны положить окончание войнам и гонке вооружений. Возможно, поэтому даже во время холодной войны между США и СССР он не верил в применение ядерного оружия.

Любопытно, что писатель предвидел возможный энергетический кризис и еще при жизни возлагал большие надежды на его решение с развитием атомной энергетики. Однажды профессор неосторожно высказал восторг открытием первой в мире атомной станции в СССР, что послужило поводом для доноса. Какое-то время Азимов даже был на учете ФБР из-за симпатий к достижениям Советского Союза. Кроме того, Азимов имел русское происхождение — в раннем детстве он с родителями иммигрировал из Российской империи накануне революции. Правда, с тех пор он не был на родине и не умел говорить по-русски.

Вскоре подозрения в связях с коммунистами были сняты и Азимов продолжил заниматься наукой и писать книги. «Когда глупость считается патриотизмом, быть умным становится опасно», — говорил писатель, подчеркивая, что «человечность важнее национальности».