«Дело не в охране»: в Госдуме нашли причину нападений подростков на школы

Даже полный пересмотр подхода к организации охраны учебных заведений не позволит решить проблему с нападениями подростков на школы. Главная причина таких происшествий заключается не в охране, а в том, что происходит с детьми, и как на них влияют соцсети и игры, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Важно вернуть детей в реальный мир, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Охрана – это уже следствие, это играет не последнюю роль, но важнее то, что сегодня происходит с нашими детьми, — подчеркнула депутат. — Мы видим трагедию за трагедией, дети наши вооружены деструктивной идеологией, а позитивную идеологию не имеют. Они представляют угрозы и себе, и друг другу. Требуется системная работа».

Посадив охранников в школы, проблему не решить, хотя и это следует сделать, считает Останина. Она напомнила, что это направление требует значительного финансирования – так, Минпросвещения сообщало, что для обеспечения учебных заведений необходимыми технологиями защиты нужно 34 млрд рублей. На данный момент за охрану школ отвечают ЧОПы, а не Росгвардия.

«Это очень дорого для школ, даже для Московской области это дорого. Но полностью проблему это не решит», — убеждена парламентарий.

Среди ключевых проблем, которые оказывают на детей сильное влияние и портят им психику, депутат выделила соцсети, игры, напомнив, что многие сегодня просят разблокировать в России Roblox. При этом никто не говорит о том, как такие активности влияют на психику детей, подчеркнула Останина.

«Вместо социальных сетей мы должны вернуть детей в реальную среду, чтобы они занимались спортом, общались, для этого нужно организовать им досуг», — заявила депутат, призвав также активнее развивать службы психологической помощи на базе школ.

Напомним, сегодня утром в школе подмосковного поселка Горки-2 случилась трагедия: 15-летний девятиклассник Тимофей ударил ножом школьного охранника и распылил перцовый баллончик. Затем он напал на десятилетнего мальчика, ребенок не выжил. По факту происшествия следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3, ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания, его мотивы пока не известны.

После случившегося председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что все российские школы нужно оснастить работающими металлодетекторами и видеокамерами, а охрану учебных заведений передать сотрудникам Росгвардии. Кроме этого, во всех школах, по мнению парламентария, должны работать профессиональные психологи, которые способны «отмониторить» состояние детей лучше всякой биометрии.

Ранее после ЧП в Петербурге в школах предложили ввести психологическое тестирование.