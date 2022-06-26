«Его песни будут вечно жить». В Москве простились с Юрием Шатуновым

Тысячи поклонников пришли сегодня, 26 июня, на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с музыкантом Юрием Шатуновым. Траурный зал, где проходила панихида, был украшен белыми розами. У входа фанаты пели песни «Ласкового мая» и кричали, что никогда не забудут их. Пришедшим раздавали открытки с автографами. А под конец ко входу подъехал грузовик, доверху набитый цветами от неизвестного отправителя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Прощание с экс-солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве продлилось шесть часов. На церемонию, по данным столичного ГБУ «Ритуал», пришли более 10 тысяч человек — поклонники, коллеги и знакомые певца.

Семья Шатунова на гражданской панихиде не присутствовала. Родственники простятся с ним позже в закрытом режиме.

Как рассказал РИА «Новости» представитель музыканта Аркадий Кудряшов, часть его праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время, другую часть — на Троекуровском кладбище. Такие распоряжения при жизни давал сам Шатунов.

«Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — объяснил Кудряшов.

Прощание с артистом началось в 10:00. Гроб с телом был установлен в центре зала, украшенного белыми розами. Все цветы на траурных венках тоже были белого цвета. У стены стоял портрет певца в толстовке с надписью «СССР». Периодически в зале включали музыку «Ласкового мая».

На выходе поклонникам раздавали открытки с автографом музыканта. У крыльца фанаты исполняли песни «Ласкового мая». «Его песни будут вечно жить, их никогда не забудут», — скандировали они.

Из-за аномальной жары в Москве (столбики термометров днем показывали до плюс 32 градусов) пришедшим бесплатно раздавали воду. Неподалеку дежурили кареты скорой помощи.

Спустя пару часов после начала церемонии ко входу подъехал большой грузовик, доверху набитый розами. Кто прислал цветы, не афишировалось.

«Народную любовь невозможно заполучить просто так»

Пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов выразил уверенность, что народную любовь невозможно купить или присвоить. «Народная любовь — на то и народная. Ее невозможно заполучить просто так», — сказал представитель музыканта, добавив, что Шатунов «до безумия» любил свою родину — Россию.

Продюсер Виктор Дробыш назвал Шатунова настоящей звездой, отметив его огромный вклад в рост популярности «Ласкового мая». «Если вспоминать историю последних 30 лет, и «Ласковый май», и Юра Шатунов - это реальные, настоящие звезды. «Ласковый май» в свое время перевернул зарождающийся российский шоу-бизнес. Кому-то это сильно нравилось, кому-то не нравилось, но отрицать то, что они смогли стать мегапопулярными в стране, нельзя», — сказал Дробыш.

Дима Билан, в свою очередь, отметил, что, несмотря на раннюю славу, Шатунову удалось остаться добрым и искренним человеком. «Он мало с кем дружил именно из шоу-бизнеса, он мне об этом говорил, нравы были ему не очень близки», — пояснил музыкант.

По словам Билана, Шатунов успел дать послушать ему свои новые работы. «К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры», — отметил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

close Во время церемонии прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым в зале Троекуровского кладбища, 26 июня 2022 года Люди, пришедшие на церемонию прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым у зала Троекуровского кладбища, 26 июня 2022 года Люди, пришедшие на церемонию прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым у зала Троекуровского кладбища, 26 июня 2022 года Люди, пришедшие на церемонию прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым у зала Троекуровского кладбища, 26 июня 2022 года Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов (справа) на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве, 26 июня 2022 года Полную галерею можно посмореть

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«Везите сами, придется долго ждать»

Шатунов умер на 49-м году жизни в подмосковном Домодедово, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Артисту стало плохо после концерта, были боли в груди и трудности с дыханием. «Мы позвонили в «скорую», но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там и сказали, что это тяжелый случай, и надо везти в больницу. Нам прислали бригаду скорой — древнюю «Газель» без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. В больнице пытались его завести, не получилось», — рассказал «Комсомольской правде» помощник музыканта.

В настоящее время против врачей «скорой», не приехавших на вызов, возбуждено уголовное дело. «Проверка проводится, но мы никаких претензий к врачам не имеем. Юру было не спасти, слишком сложный случай», — считает собеседник газеты.

По какой статье ведется расследование, не сообщается.