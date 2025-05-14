«Похоже на пиар-акцию»: мать основателя «Ласкового мая» подала в суд на вдову Шатунова

Вдова Юрия Шатунова Светлана (в центре) во время открытия памятника музыканту в Москве, 2023 год

Мать основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова судится с вдовой Юрия Шатунова. По предварительным данным, иск связан с признанием завещания недействительным. За несколько лет до смерти Кузнецов передал права на хиты группы Шатунову. А после смерти музыканта права перешли его семье. По словам адвоката семьи Шатуновых, тяжба идет почти два года.

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала иск в суд против вдовы Юрия Шатунова Светланы, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Агентство не уточнило информацию о сути претензий, однако известно, что Валентина Кузнецова требует признать завещание ее сына недействительным. Aif.ru подтверждает, что споры идут вокруг завещания Кузнецова. Адвокат вдовы Шатунова Сергей Васильев рассказал, что Валентина Кузнецова начала оспаривать завещание сына еще осенью 2023 года.

«17 июля 2024 года в соответствии с Определением Савеловского районного суда города Москвы данное дело было передано по подсудности в Дорогомиловский районный суд города Москвы», — рассказал Васильев.

Тогда Кузнецова подала жалобу, чтобы дело рассматривали в Савеловском районном суде.

«И последний, текущий этап — 6 марта 2025 года Апелляционным определением Московского городского суда Определение Савеловского районного суда города Москвы от 17 июля 2024 года оставлено без изменения, частная жалоба Кузнецовой В.А. — без удовлетворения», — добавил адвокат.

По словам Васильева, сейчас дело передали в Дорогомиловский районный суд. Пока оно не рассмотрено.

«Нет шансов»

Юрист Александр Бенхин в беседе с «Абзацем» заявил, что у Кузнецовой нет шансов оспорить завещание:

«Это все похоже на спланированную пиар-акцию молодого адвоката, который решил стать известным благодаря громкому делу. Внимание СМИ и бесплатная реклама такому специалисту будут обеспечены. Еще при жизни Шатунова все права были четко разграничены. Насколько мне известно, в свое время продюсер Андрей Разин выкупил у основателя коллектива его права. Возможно, здесь вообще какой-то «договорняк». Сомневаюсь в перспективности этого дела».

Кузнецов основал группу «Ласковый май» в 1986 году в Оренбурге, Шатунов стал ее солистом. В 1991 году коллектив прекратил свое существование. Тогда Шатунов начал сольную карьеру.

В июне 2022 года Юрий Шатунов скончался из-за обширного инфаркта. Через полгода умер и Кузнецов — от сердечного приступа.

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Родственникам Шатунова после его смерти пришлось судиться с продюсером и автором многих песен «Ласкового мая» Андреем Разиным, а также с компанией World Media Alliance Label Inc.

Несколько лет Разин передавал различным исполнителям права на композиции группы, поскольку еще в 1992-м договорился об этом с Кузнецовым. Однако в 2019 году основатель «Ласкового мая» передал Шатунову исключительные права на 23 песни, в том числе на хиты «Белые розы», «Пусть будет ночь», «Месяц июль».

После смерти Шатунова его семья обратилась в суд, чтобы подтвердить исключительные права на песни артиста. Разин не смог представить оригинал договора 1992 года в суде, тогда инстанция встала на сторону Шатуновых. В августе 2024 года Светлана Шатунова, а также дети Юрия Дэннис и Эстелла подтвердили свои права на музыкальные произведения, которые исполнял артист.

10 мая стало известно, что Разин попросил суд признать завещание Шатунова недействительным. Савеловский суд Москвы рассмотрит его иск 23 мая.