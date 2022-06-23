«Это наше детство и наша юность»: друзья и коллеги вспоминают Юрия Шатунова

Исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Эту информацию подтвердил директор музыканта Аркадий Кудряшов. В разговоре с «Газетой.Ru» певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о первом знакомстве с Шатуновым, актриса Юлия Захарова рассказала о совместных съемках в сериале «Счастливы вместе», а его коллеги Митя Фомин и Сергей Аморалов заявили о вкладе солиста «Ласкового мая» в российскую музыку.

Утром 23 июня в Telegram-каналах появилась информация о кончине певца Юрия Шатунова. Вскоре печальное известие подтвердил «Газете.Ru» директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказал он.

Детали произошедшего Кудряшов уточнять не стал. Позднее главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов сообщил, что музыкант скончался от инфаркта миокарда.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Когда мальчику было 11 лет, мать перевела его в школу-интернат города Кумертау из-за проблем со здоровьем. Вскоре она умерла.

«У меня не было детства. Оно прошло в интернате — там можно было мечтать разве только о том, чтобы побольше и почаще кормили», — вспоминал Шатунов.

Опеку над ним взяла директор учреждения Валентина Тазекенова. Там же он познакомился с руководителем художественного кружка Сергеем Кузнецовым, который создал коллектив «Ласковый май». В 1980-х группа выпустила свои главные хиты, включая «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь».

После выхода первого альбома их заметил продюсер Андрей Разин, который на тот момент был менеджером группы «Мираж». Позднее Разин встал на место директора «Ласкового мая» из-за ухода Кузнецова. Под его началом коллектив просуществовал всего три года, но имел невероятный успех на всей территории СССР.

В 1991 году Шатунов уехал в Германию и начал сольную карьеру. Там же он познакомился со своей будущей женой Светланой. С этого момента Шатунов исполнял старые композиции, а также выпускал такие хиты, как «Забудь» и «Детство». В багаже у музыканта семь сольных альбомов. Кроме того, в 2009-м о творчестве группы «Ласковый май» выпустили одноименный художественный фильм, в котором Шатунова сыграл Сергей Романович. В 2015-м музыканта удостоили премии «Звуковая дорожка» за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.

В последние годы Шатунов судился с бывшим продюсером Разиным за право использовать композиции «Ласкового мая». Последний уверял, что автор треков Кузнецов передал ему права на песни группы еще в 1992-м году. Однако Шатунов был с этим не согласен. Вскоре Кузнецов был признан потерпевшим по делу о подделке его подписи. За несколько дней до смерти Шатунов получил исключительные права на песни группы.

После решения суда Разин заявил, что оно не имеет юридической силы. Накануне смерти Шатунов ответил ему:

«У меня есть полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин, я это называю предсмертными судорогами».

Коллеги и знакомые Шатунова запомнили его веселым и приятным человеком. Для многих творчество музыканта до сих пор ассоциируется с беззаботной порой детства и юношества. Об этом они рассказали «Газете.Ru».

Певица Татьяна Буланова.

— Мы познакомились с ним на общем турне в Германии более 20 лет назад. Мне тогда было немного лет — и очень нравилась группа «Ласковый май», даже ходила на их концерты. Когда мы познакомились, я была поражена, насколько Юра простой в хорошем плане человек — без закидонов и звездности. Очень приятный и замечательный. Он рассказывал о своем сложном детстве. И меня поразило, что все произошедшее его не сломало. Он стал настоящим человеком.

Мне нравилось, как он поет. Недавно увидела на каком-то канале его ранний клип. Он очень хорошо пел, учитывая, что нигде не учился. Это абсолютный талант от бога. Мне невероятно грустно осознавать, что его уже нет.

Актриса Юлия Захарова — снималась с Шатуновым в сериале «Счастливы вместе».

— В «Счастливы вместе» написали серию специально для него. Нам было замечательно, весело и классно. Мы очень много смеялись. Он очень смешливый и замечательный. На тот момент мы даже все сдружились. Он мне показался очень талантливым в актерском плане, мобильным таким. И еще — очень европейским человеком. Жаль, что ушел на радугу такой прекрасный человек.

Сергей Аморалов, участник группы «Отпетые мошенники».

— Я маленький был, когда узнал о группе «Ласковый май» от двоюродной сестры. Она себе на руке бритвой «Юра» написала.

Это легенда. Как бы мы ни относились к творчеству «Ласкового мая». Жалко. Наверное, творчески он все, что хотел, сказал. Семье — соболезнования. А так, хороший, добрый парень. Ничего плохого никогда о нем не слышал. В плане творчества там все круто. Это эпоха, надо признать. Можно относиться по-разному, но это легенда.

Певец Митя Фомин.

— Это неожиданная утрата. Это странно, неприятно, печально и больно. Вчера мы услышали, что умер Пьер Нарцисс, сегодня — он. Это такие молодые люди, которым еще, на самом деле, жить и жить. Жаль! В то время как многие артисты перестали выступать или поют совершенно другой репертуар, его песни были востребованы как никогда. Особенно сейчас, когда многим была нужна его музыка, его песни. Это наше детство, это наша юность. Это история. Когда я был еще совсем юным, кто-то говорил, что это некачественная и наивная музыка, но прошли годы, и мы убедились в том, что для миллионов россиян песни «Ласкового мая» были и остаются про состояние беззаботного времяпрепровождения, ассоциаций с детством.