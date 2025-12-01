«Полностью сгорел»: очевидец — о взрыве автомобиля в Новой Москве

В автомобиле, который взорвался и полностью сгорел во дворе ЖК «Град Московский» в Новой Москве, не было людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец происшествия Алексей.

«В 9:43 произошел громкой взрыв, взорвалась машина во дворе дома на Радужной, 10. Почему — не знаю, внутри никого не было. В 10:00 пожарные были тут. Сейчас автомобиль потушили и дверь не открывали, никого не вытаскивали. Потушили быстро, но автомобиль успел полностью сгореть», — сказал он.

1 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что возле ЖК «Град Московский» в Новой Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По информации издания, взрывной волной выбило окна на третьем и четвертом этажах соседнего дома, пострадавших нет.

