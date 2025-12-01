На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Полностью сгорел»: очевидец — о взрыве автомобиля в Новой Москве

Житель Новой Москвы рассказал, что взорвавшаяся во дворе дома машина была пустой
true
true
true

В автомобиле, который взорвался и полностью сгорел во дворе ЖК «Град Московский» в Новой Москве, не было людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец происшествия Алексей.

«В 9:43 произошел громкой взрыв, взорвалась машина во дворе дома на Радужной, 10. Почему — не знаю, внутри никого не было. В 10:00 пожарные были тут. Сейчас автомобиль потушили и дверь не открывали, никого не вытаскивали. Потушили быстро, но автомобиль успел полностью сгореть», — сказал он.

1 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что возле ЖК «Град Московский» в Новой Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По информации издания, взрывной волной выбило окна на третьем и четвертом этажах соседнего дома, пострадавших нет.

Ранее 15 машин были повреждены из-за взрыва в Каспийске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами