«Оторвало ступни»: мужчину, который взорвал Toyota российского офицера, осудили на 25 лет

Shot: на 25 лет колонии осудили Серебрякова, взорвавшего авто российского офицера
true
true
true

В Москве на 25 лет осудили Евгения Серебрякова, который взорвал автомобиль российского офицера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Серебряков заложил СВУ под днище автомобиля Toyota и подорвал авто 24 июля 2024 года. Взрывом водителю оторвало ступни, жена пострадавшего получила осколочные ранения лица. Серебрякова задержали в Турции, когда он приехал получать украинский паспорт на территории турецкого Бодрума», — говорится в публикации.

По данным канала, нарушителя также оштрафовали на 1,3 млн рублей. По словам Серебрякова, за подрыв иномарки российского офицера помимо денег ему пообещали украинское гражданство.

18 ноября прокурор попросил Второй Западный окружной военный суд приговорить бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины с полковником на севере Москвы в июле 2024 года, к 28 годам колонии.

Ранее Серебряков объяснил, почему пошел на преступление.

