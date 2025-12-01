«Подумали, что беспилотник»: очевидец — о взрыве Land Cruiser в Новой Москве

Жительница Москвы рассказала о запахе газа перед взрывом Land Cruiser во дворе дома

Жители ЖК «Град Московский», во дворе которого взорвался внедорожник Land Cruiser, подумали, что началась атака беспилотников. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия Ангелина. Девушка отметила, что перед и после взрыва на улице пахло газом.

«Случился большой взрыв, все подумали, что беспилотник. Выбежали на улицу, очень пахло газом. Я слушала, что мужчины говорили, что пахло газом несколько дней. В автомобиле никого не было. Быстро потушили. Сейчас перекрыли территорию. Осколки разлетелись», — сказала она.

1 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что возле ЖК «Град Московский» в Новой Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По информации издания, взрывной волной выбило окна на третьем и четвертом этажах соседнего дома, пострадавших нет.

Ранее житель Новой Москвы рассказал, что взорвавшаяся во дворе дома машина была пустой.