«Подумали, что беспилотник»: очевидец — о взрыве Land Cruiser в Новой Москве

Жители ЖК «Град Московский», во дворе которого взорвался внедорожник Land Cruiser, подумали, что началась атака беспилотников. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия Ангелина. Девушка отметила, что перед и после взрыва на улице пахло газом.
«Случился большой взрыв, все подумали, что беспилотник. Выбежали на улицу, очень пахло газом. Я слушала, что мужчины говорили, что пахло газом несколько дней. В автомобиле никого не было. Быстро потушили. Сейчас перекрыли территорию. Осколки разлетелись», — сказала она.
1 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что возле ЖК «Град Московский» в Новой Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По информации издания, взрывной волной выбило окна на третьем и четвертом этажах соседнего дома, пострадавших нет.
Ранее житель Новой Москвы рассказал, что взорвавшаяся во дворе дома машина была пустой.