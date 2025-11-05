«Крыша отлетела»: в Москве взорвался автомобиль

В Москве на улице Немчинова взорвался автомобиль такси. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Решил почистить кондиционер в своем автомобиле, распылил в салоне два баллончика и включил рециркуляцию воздуха. В этот момент произошел взрыв», — рассказал водитель.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт получил серьезные повреждения. По информации канала, взрывной волной двери машины вывернуло, треснуло лобовое стекло, а крыша автомобиля отлетела на соседнюю припаркованную машину.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На опубликованном видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.