Тимур Иванов стал банкротом. Он может лишиться элитной квартиры в Москве

Бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова признали банкротом. Суд уже открыл процедуру реализации имущества экс-чиновника. Иванов может лишиться элитной московской квартиры в доме, которому посвящала строки российская поэтесса Белла Ахмадулина. Кроме того, под угрозой его накопления в размере более 60 млн рублей и загородный дом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Арбитражный суд Москвы по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ) признал банкротом бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, приговоренного к 13,5 года колонии за коррупционные преступления, пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил исковое заявление банка о взыскании с экс-чиновника 228 млн рублей, из которых 175 млн рублей составляют основной долг по кредиту.

Процедура реализации имущества Иванова уже открыта , суд миновал реструктуризацию долгов — начальную процедуру банкротства. Такая практика применяется в отношении тех, кто имеет неснятую судимость за экономические преступления, уточнило агентство.

Финансовым управляющим Иванова назначен Игорь Минаев из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

По информации SHOT, экс-замминистра лично обратился в суд из следственного изолятора с просьбой признать его банкротом. Иванов также попросил продать свое имущество в счет покрытия долгов.

Чего может лишиться Иванов?

Арбитражный суд постановил реализовать московскую квартиру Иванова в счет погашения долга, пишет ТАСС.

По информации Mash, кадастровая стоимость квартиры в семиэтажном доме №20 на Поварской улице в центре Москвы составляет 115 млн рублей. Примерная рыночная стоимость объекта площадью более 317 квадратных метров превышает 630 млн рублей, пишет SHOT.

Здание было построено в 1912 году по заказу адвоката Иосифа Кальмеера и задумывалось как «Дом искусства» для художников и поэтов. Оно украшено полуколоннами, эркерами и центральным балконом в виде арки на колоннах.

«Внутри: гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни, каждая со своей ванной и гардеробной, гостевой санузел, отдельная комната для одежды, постирочная, помещение для персонала. Высота потолка аж четыре метра», — сообщил Mash.

Российская поэтесса Белла Ахмадулина в 1974 году посвящала этому дому строки:

«День-деньской, ночь напролет я влюблена была —

В кого? Во что? В тот дом на Поварской».

По информации РИА Новости, представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН, которая подтверждает, что квартира, находящаяся в залоге у банка в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему находится в собственности Иванова.

Кроме того, среди ценных активов бывшего чиновника фигурирует жилой дом площадью 345 квадратных метров и стоимостью 8 млн рублей в подмосковном Красногорске.

Также в рамках процедуры банкротства могут конфисковать накопления осужденного в размере более 60 млн рублей . Mash обратил внимание, что по месту жительства Иванова находятся 56 млн рублей, по другому адресу — 2,5 млн рублей, $13,5 тысяч (1,06 млн рублей) и €4,7 тысячи (435 тысяч рублей). На счетах осужденного лежит 2,5 млн рублей.

Помимо прочего, экс-замминистра предстоит выплатить государственную пошлину в размере 100 тысяч рублей.

Примечательно, что в августе Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество Иванова общей стоимостью в 1,2 млрд рублей. В список вошли, в частности, деньги в рублях и валюте на 333 млн рублей, автомобили и мотоциклы, а также драгоценности и различная недвижимость.

В июле Московский городской суд приговорил Иванова к 13,5 года лишения свободы и штрафу в 100 млн рублей. Его признали виновным в крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму свыше 216 млн рублей и легализации почти 4 млрд рублей, выведенных из банка «Интеркоммерц». В сентябре апелляционная инстанция признала приговор законным.

Иванову предстоит еще один суд. Его обвиняют в трех взятках на 1,3 млрд рублей, отмывании денег и незаконном хранении оружия.

В конце октября адвокат Денис Балуев в беседе с RT заявил, что Иванов намерен отправиться в зону спецоперации штурмовиком, чтобы «восстановить свое имя и репутацию».