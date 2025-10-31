Калининградца приговорили к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд приговорил калининградца к 6 годам колонии за фейки о российской армии

В Калининграде суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии.

Установлено, что в мае месяце прошлого года обвиняемый опубликовал в одной из социальных сетей заведомо ложные сведения, дискредитирующие действия российской армии в рамках специальной военной операции. Информацию он представил как достоверную.

Калининградец признан виновным по статье 207.3 УК РФ (ч.2, п. «д») за распространение ложной информации об использовании ВС РФ для защиты интересов страны и поддержания мира.

По информации прокуратуры Калининградской области, помимо лишения свободы, суд запретил осужденному в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и других ресурсов в интернете. Приговор опубликован в Telegram-канале ведомства.

