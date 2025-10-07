СК завел дела против двух женщин за фейки о российской армии

В Петербурге две женщины стали фигурантками уголовных дел о фейках о ВС России

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовные дела против двух женщин за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу.

Там заявили, что одной из подозреваемых является 42-летняя участница нежелательной в России организации. В апреле текущего года она опубликовала в социальной сети ложную информацию о ВС России. Другая фигурантка сделала то же самое в июне 2023 года.

Сейчас двух подозреваемых разыскивают. Две женщины стали фигурантками дел по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»), расследованием которых занимается подразделение СК в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, одна из них состоит в шведской организации «Русский антивоенный комитет» (признан в России нежелательной организацией). Вторая, 44-летняя фигурантка, является уроженкой Тюменской области.

В сентябре Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил россиянина Александра Глушкина к пяти годам колонии за распространение фейков о российской армии.

Ранее суд отправил жителя Сочи в колонию за фейки о ВС РФ и самодельное оружие.