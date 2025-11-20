Подарок с британским ядом. Как в ДНР спасли офицера Минобороны от отравления пивом

В ДНР задержали местного жителя, который под руководством украинских спецслужб вручил офицеру Минобороны России отравленное импортное пиво. Напиток содержал в себе смесь высокотоксичных отравляющих веществ британского производства. ФСБ выяснила, что ГУР Украины пыталось передать посылку как подарок от «девушки» и пообещало выплатить исполнителю $5 тысяч. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Житель Донецкой народной республики (ДНР) передал высокопоставленному офицеру Минобороны России пиво, в котором содержались боевые отравляющие вещества, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигурант получил необходимые инструкции от представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через мессенджер Telegram. В ноябре мужчине передали две упаковки с пивом британского производства, которые он должен был вручить офицеру российской армии в качестве подарка. Однако в момент передачи его задержали сотрудники ФСБ России.

Исследования показали, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат» (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещен «Конвенцией о химическом оружии» 1993 года) британского производства, которая «вызывает мучительную смерть в течение 20 минут» , подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, задержанный хранил у себя дома взрывчатые вещества, которые доставили на территорию ДНР с помощью беспилотников. «Посылку» планировалось использовать в диверсионно-террористических целях.

«Человек выпьет — и финиш»

Задержанный фигурант в микроавтобусе силовиков заявил, что не понимает причину задержания. На вопрос оперативника о том, что было в пакете, он рассказал о «подарке», который нужно было передать незнакомому мужчине.

«Пиво… Импортное… Думаю, отравленное… Не уверен», — отметил житель ДНР.

Фигурант уточнил, что алкогольные напитки хранились у него дома, там же лежали еще «две капсулы». Он затруднился ответить, что в них, поскольку «не открывал». Выяснилось, что внутри были спрятаны электродетонаторы и взрывчатое вещество .

Позже на допросе фигурант рассказал, что в Telegram ему написал «неизвестный человек — представитель спецслужб Украины», который предложил подзаработать. Для этого нужно было забрать в поле посылки. Там он увидел квадрокоптер, который сбросил с небольшой высоты два тубуса. Мужчине пришло сообщение, чтобы он спрятал их у себя дома. Вторую посылку фигурант получил аналогичным образом.

«Интересовались, не побились ли они <…> Что-то там находилось ядовитое », — поделился житель ДНР.

Спустя два дня с ним снова связался куратор и попросил передать посылку «другому человеку». Фигурант написал куратору в мессенджере и поинтересовался, что находится в «подарке».

«Это водка ядреная. Человек выпьет — и финиш», — ответил представитель ГУР Украины.

Кроме того, куратор потребовал использовать перчатки при контакте с посылкой, а затем прислал адрес и номер телефона человека, кому она предназначалась.

«И сразу была оговорена сумма, что <…> мне будет выплачено $5 тысяч . По факту я оказался расходным материалом для украинских спецслужб», — добавил задержанный.

Роль «девушки» Полины

Военнослужащий, которого пытались отравить, рассказал, что несколько месяцев назад в одном из интернет-приложений он познакомился с девушкой, затем общение перешло в Telegram. Она представилась Полиной и сказала, что проживает в Донецке, но в тот момент была в Мариуполе в связи с болезнью бабушки.

«Несколько раз она присылала фото и видео из спортзала примерно одного и того же содержания. Через несколько месяцев нашего общения она сказала, что хочет сделать мне подарок, который передаст через знакомого», — отметил офицер.

Позже ему позвонил неизвестный человек и сказал, что привез подарок от Полины. Военнослужащий вышел из дома и встретился с ним. Мужчина передал ему пакет, однако к дому прибыли сотрудники УФСБ по ДНР и задержали злоумышленника.

« Мне скомандовали аккуратно поставить пакет на землю. После чего мне объяснили, что в пакете пиво, которое содержит в себе боевое отравляющее вещество, предназначенное для моей ликвидации, а под аккаунтом Полины скрываются сотрудники украинских спецслужб», — добавил офицер.

ФСБ предупредила, что представители украинских спецслужб начали создавать фейковые аккаунты в различных социальных сетях, преимущественно в Telegram. Для реализма они наполняют аккаунты фотографиями и видеозаписями, которые сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, добавило ведомство.

«Более решительные меры»

Попытки подобных атак со стороны украинских спецслужб будут продолжаться, поскольку Киев испытывает серьезные трудности на фронте, считает почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

«Украина пытается при помощи своих террористических актов, диверсий, убийств перенести неудачи на нашу территорию и поднимать большой шум во всех медиапространствах, если что-то им удается», — отметил он в беседе с Tsargrad.tv.

Чтобы решить эту проблему, Гончаров предложил не только уничтожать объекты на территории Украины, но и наносить удары по руководящим органам, чтобы блокировать террористические нападения на Россию.

«Я думаю, что надо задуматься об этом и сегодня принимать более решительные меры по предотвращению или купированию данной ситуации. Другого решения нет», — подчеркнул ветеран «Альфы».

Зампред правительства ДНР Кирилл Макаров в разговоре с РИА Новости согласился с тем, что попытка отравить офицера Минобороны РФ отражает плачевное положение ВСУ на фронте. По его словам, когда «лондонские кураторы остаются без козырей на поле боя», они «пускают в дело свой традиционный «аргумент» — яд.