Пять лет колонии за 33 жертвы. В Дагестане наказали виновника взрыва на АЗС

В Дагестане виновнику взрыва на АЗС в 2023 году дали пять лет колонии

В Дагестане отправили в колонию бизнесмена по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году. Суд назначил ему пять лет лишения свободы. Выяснилось, что мужчина рядом с топливной станцией незаконно арендовал склад, где с нарушениями хранил аммиачную селитру. Ее взрыв и стал причиной трагедии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Дагестане суд назначил 36-летнему бизнесмену Эльдару Насрулаеву пять лет лишения свободы за нарушения, которые привели к взрыву на автозаправочной станции «Нафта 24» в Махачкале в 2023 году и гибели 33 человек. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Кумторкалинский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц).

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами, соединениями и удобрениями в течение трех лет.

Признал ли мужчина свою вину, не сообщается. В феврале 2025 фигурант признавал вину лишь частично.

Насрулаев был объявлен в розыск 15 августа 2023 года, в тот же день его задержали полицейские. По информации mk.ru, мужчина на некоторое время отключал телефоны, но позже самостоятельно вышел на связь. Спустя два дня его арестовал Басманный суд Москвы.

Что известно о взрыве?

14 августа 2023 года на складе, расположенном на окраине Махачкалы, из-за нарушения правил хранения произошло возгорание. Около 21:50 мск оно привело к взрыву аммиачной селитры.

«Под действием ударной волны и обломков строений началось возгорание, а затем и взрыв автозаправочной станции, расположенной поблизости», — отметили в Генпрокуратуре. (согласно первоначальной версии, пожар начался на станции технического обслуживания, а затем огонь перекинулся на АЗС и склад с селитрой)

В результате погибли 33 человека, еще 100 пострадали . Власти заявили, что семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 млн рублей. 15 августа в Дагестане был объявлен днем траура.

Ущерб имуществу в результате взрыва превысил 370 млн рублей. В Кумторкалинском районе Дагестана вводили режим чрезвычайной ситуации.

Суд выяснил, что Насрулаев не был зарегистрирован как предприниматель или самозанятый, и при этом торговал химическими удобрениями. Он без договора арендовал самовольно построенные склады на выезде из Махачкалы, где хранил перекись водорода и аммиачную селитру. В помещениях не было вентиляции и пожарной сигнализации.

16 августа 2023 года глава Дагестана Сергей Меликов обсудил трагедию в Махачкале с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Дагестана, российский лидер поинтересовался, какая необходима помощь, и предложил воспользоваться федеральной поддержкой. Меликов отметил, что Путин тепло отозвался о Дагестане, где жители не бросают друг друга в беде.

Последствия

На следующий день после взрыва генеральный прокурор России Игорь Краснов (ныне председатель Верховного суда) поручил проверить законность установки в Дагестане автозаправочных станций.

Кроме того, Краснов потребовал оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях.

К проверке подключали специалистов территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.

Однако 27 сентября 2024 года на другой АЗС в Махачкале произошел взрыв, который унес жизни более десяти человек.