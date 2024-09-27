«Был очень сильный взрыв, затем еще один». В Махачкале на заправке погибли 10 человек МЧС: после взрывов на АЗС в Махачкале погибли 10 человек, 21 пострадал

На автозаправке в Махачкале произошли взрывы с последующим возгоранием: возможно взорвался баллон с газом внутри кафе. Здание АЗС полностью разрушено. По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек, еще 21 получил ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одного из владельцев АЗС уже допрашивают в рамках этого дела.

Взрыв на АЗС

В Махачкале на автозаправке в районе поворота на село Новый Хушет произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана.

«По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 (совпадает с московским), произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале», — сообщили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что здание автозаправочной станции полностью разрушено, пожар возник в технической станции и столовой. Пожар, возникший после взрыва, локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что под завалами могут находиться люди.

По информации Telegram-канала Shot, причиной взрыва могла стать детонация газового баллона. В сообщении говорится, что эпицентр взрыва находился в здании АЗС, где были расположены кассы, магазин и кофейня.

По последним данным, представленным МЧС РФ, в результате происшествия погибли 10 человек (в том числе двое детей), 21 человек пострадал. Один из погибших детей, по информации Mash, учащийся школы №6 имени Джаватхана Далгатова. Он возвращался с продленки без сопровождения родителей.

Сообщения очевидцев

Как рассказала «Газете.Ru» жительница Дагестана Лаура, из-за взрыва на заправочной станции на окраине Махачкалы пошатнулись дома. По словам Лауры, рядом с АЗС проживает ее родственница, в момент взрыва они общались по видеосвязи.

«На месте происшествия я не находилась, просто разговаривала по видео с племянницей, которая проживает рядом с этой заправкой. В тот момент произошел взрыв. Дом сильно пошатнулся, дети испугались очень. От испуга у нее ноги отказали, встать не может, плачет. Есть жертвы, скорая и пожарные сейчас там оказывают помощь. Дороги перекрыты», — рассказала женщина.

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Другой житель Махачкалы Давид (имя изменено) сообщил, что на месте происшествия продолжаются поиски погибших и раненых.

«Был очень сильный взрыв, затем еще один. Все загорелось на некоторое время. Обстановка сейчас очень тяжелая. Очень много людей собралось на месте происшествия, ищут раненых и погибших», — сказал он.

По сообщению «Дагэнерго», в результате взрыва повреждены энергообъекты, что привело к отключению электричества в близлежащих районах.

Уголовное дело

После взрыва генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане.

СУ СК РФ по республике сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после взрыва на АЗС. Максимальный срок наказания по этой статье — 10 лет лишения свободы. Уточняется, что заправка находится в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района.

Как пишет Telegram-канал Mash, сотрудники полиции проводят обыски у одного из владельцев этой автомобильной заправочной станции. Речь идет о бизнесмене по имени Марат Д. Сейчас его допрашивают правоохранители. По информации канала, последний раз плановую проверку на этой АЗС проводили в ноябре 2023 года.