Обвиняемый частично признал вину в деле о взрыве на АЗС в Дагестане

36-летний житель Махачкалы, обвиняемый в хранении аммиачной селитры, взорвавшейся рядом с автозаправочной станцией в августе 2023 года, частично признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

Уголовное дело, рассматриваемое Кумторкалинским районным судом, вменяет обвиняемому нарушение части 3 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Подсудимый пробудет под стражей до 10 июля 2025 года.

До этого сообщалось, что обвиняемый по уголовному делу о взрыве на автозаправочной станции в Махачкале Эльдар Насрулаев незаконно реализовывал аммиачную селитру, обладающую взрывными свойствами.

По версии правоохранительных органов, мужчина содержал незаконный склад с селитрой рядом с автозаправочной станцией. Пожароопасный агрохимикат сдетонировал и повлек за собой возгорание и взрыв на АЗС.

После взрыва на махачкалинской АЗС за медицинской помощью обратились 116 человек. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву.

Ранее многочисленные нарушения были выявлены на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв.