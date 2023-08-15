Взрыв и пожар в Махачкале унес жизни 35 человек. Что произошло на АЗС «Нафта 24»

В Республике Дагестан взрыв около АЗС «Нафта 24» унес жизни как минимум 35 человек, в том числе двоих детей. Всего пострадали 115 человек. Часть раненых отправят в Москву. О том, почему произошел взрыв, — в материале «Газеты.Ru».

В селе Новокули поздно вечером 14 августа в автосервисе прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар. По словам очевидцев, в это время напротив АЗС находилось много людей.

К шести утра выяснилось, что в результате ЧП 27 человек погибли, 102 пострадали. Об этом сообщила администрация главы Дагестана Сергея Меликова в своем Telegram-канале. Однако, по данным МЧС, через несколько часов аварийно-спасательных работ нашли тела еще троих людей, и число пострадавших увеличилось до 105 человек.

Telegram-канал Shot позже сообщил, что число погибших достигло 35 человек.

На автомойке возле АЗС работал 14-летний подросток. Родители до сих пор не могут установить его местонахождения, он перестал выходить на связь сразу после взрыва, сообщает телеканал «360». Пропавший работал вместе со своим 15-летним другом, который также пропал.

Глава Дагестана объявил 15 августа днем траура в республике и ввел режим ЧС, сообщает РИА Новости.

«Мы вводим на территории муниципального образования «Кумторкалинский район» режим чрезвычайной ситуации», — заявил Меликов.

Причина взрыва

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Дагестан. По версии следствия, 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе, проводились технические работы. В 21:50 там произошло возгорание, а затем прогремел взрыв.

По словам Меликова, пожар произошел из-за детонации емкости, которая находилась в автосервисе.

Взрыв был настолько мощным, что пострадали соседние здания, в том числе автозаправочная станция. Как сообщает Telegram-канал Shot, работников АЗС завалило обломками.

«Напротив автосервис, не знаю, что-то горело. Машина тоже загорелась, оттуда все это на нашу заправку. После взрыва все на голову свалилось, ничего не видел. Кого смог вытащить – вытащил», – рассказал сотрудник.

Председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал в своем Telegram-канале видео воронки, которая образовалась после взрыва на станции ремонта автомобилей.

«Вот это воронка от взрыва. Но как??? АЗС-то через дорогу, и следов цистерн нет!» – написал он.

Как сообщает Telegram-канал Shot, в СТО хранилось около 100 тонн селитры, которая крайне взрывоопасна. Склад на территории предприятия арендовал местный предприниматель. По предварительным данным, во время технических работ вещество сдетонировало, после чего начался пожар. Пламя перекинулось на АЗС, на котором плохо соблюдались правила пожарной безопасности, где взорвались цистерны и машина с газом. Автомобиль был припаркован рядом со складом с селитрой.

Предварительная мощность взрыва в Махачкале оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Как тушили пожар после взрыва на заправке «Нафта 24»

По данным МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пожарные сделали все возможное, чтобы пламя не перешло на рядом стоящие здания и автомобили. Им удалось локализовать возгорание на площади 600 квадратных метров.

Меликов в своем Telegram-канале заявил, что действия сотрудников экстренных служб помогли избежать детонации уцелевших после первого взрыва резервуаров с топливом, что уберегло от новых разрушений.

Сейчас на месте продолжается разбор завалов. Специалисты с собаками ищут пострадавших, сообщает МЧС.

Место происшествия было оцеплено, из-за чего оказалась перекрыто движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань. Министр по делам молодежи Камил Саидов сообщил, что сейчас движение возобновлено. Об этом информирует Telegram-канал правительства Дагестана.

«С раннего утра волонтеры, спасатели МЧС, представители всех дорожных и иных служб приложили все усилия, чтобы открыть дорогу во избежание больших пробок», – сказал Саидов.

К пострадавшим прилетели лучшие врачи

В пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации заявили, что необходимое число коек для лечения пострадавших есть в лечебных учреждениях Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС. Кроме этого, у врачей есть необходимые медикаменты и препараты крови.

Несмотря на это, Telegram-канал «Тут Дагестан» сообщает, что в Новолакской больнице, которая ближе всего расположена к месту взрыва, людей кладут на пол в коридорах. Врачи и родственники помогают раненым.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале сообщила о готовности самолета Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями для перевозки раненых и пострадавших в результате ЧС. Борт доставит нуждающихся в московские больницы. Он уже вылетел в Махачкалу.

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации заявили, что на место происшествия отправилась и группа специалистов федеральных медицинских центров. Ведущие врачи проконсультируют пострадавших, чтобы определить самое эффективное лечение и оценить, кого из них лучше эвакуировать в Москву.

«Действия сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и оперативная работа медицинских бригад спасли много жизней. Они отреагировали и сработали на высокую оценку», — заявил Меликов. Слова главы Дагестана приводит Telegram-канал его администрации.

Кроме этого, Меликов поблагодарил жителей республики, которые начали массово сдавать кровь и помогать на месте происшествия. По данным Telegram-канала Shot, в приоритете доноры с первой отрицательной группой крови.

На заседании оперативного штаба Меликов заявил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Получившие тяжкий вред здоровью получат по 400 тысяч рублей, а легкий вред здоровью – по 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительным расчетам, на оказание единовременного пособия нам потребуется около 60 миллионов рублей. Это из резервного фонда [республики]», – сказал Меликов.

На АЗС «Нафта 24» уже находили нарушения безопасности

СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», следователи уже опрашивают владельца заправки. Он утверждает, что взрыв произошел на складе с селитрой, который расположен напротив АЗС.

По данным Telegram-канала Shot, владельцем сгоревшей АЗС «Нафта-24» является 39-летний бизнесмен Ибрагим Щамхалов. Источник сообщает, что в 2016 году его осудили за продажу сжиженного газа без специальных разрешений. Мужчина заработал как минимум 1,3 млн рублей.

Как оказалось, предпринимателю восемь раз выписывали штраф за невыполнение в срок законного предписания сотрудников МЧС. На заправке не было системы охлаждения с помощью водяного орошения, она не была подключена к противопожарному водопроводу. Кроме этого, на предприятии не было датчиков переполнения резервуаров, хотя они были больше положенного, а сами цистерны не находились на безопасном расстоянии друг от друга.