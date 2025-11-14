15 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 ноября в России отмечают День призывника. Врачи разных стран напоминают, что кашель и одышка могут быть симптомами хронической обструктивной болезни легких и лучшая профилактика — отказ от курения. Православная церковь сегодня чтит икону Божией Матери Одигитрия Шуйская. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 ноября

Всероссийский день призывника

Этот военно-патриотический праздник отмечается с 1992 года. Его задача — подчеркнуть значимость и престиж воинской службы. В 2025 году осенний призыв стартовал 1 октября.

А в начале ноября президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Отныне медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться непрерывно, без разделения на весеннюю и осеннюю кампании. Срок службы традиционно составляет 12 месяцев. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

В конце 1980-х, когда в обиход советских граждан вошли слова «рэкет», «мафия», «крыша», «группировки», у государства возникла потребность в создании подразделений, которые смогут остановить начавшуюся волну насилия.

15 ноября 1988 года в структуре МВД СССР появилось УБОП — управление по борьбе с организованной преступностью. За свою историю оно несколько раз меняло название. В результате масштабной реформы в 2008 году было преобразовано в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ. В задачи сотрудников входит борьба с экстремистской деятельностью и терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, расследование тяжких и особо тяжких преступлений.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это прогрессирующее заболевание, которое значительно ухудшает качество жизни миллионов людей по всему миру. По данным ВОЗ, болезнь занимает четвертое место среди ведущих причин смерти в мире. Его симптомы — затрудненное дыхание, кашель и одышка.

Чаще всего болезнь развивается из-за курения и воздействия вредных веществ в воздухе. К сожалению, многие не знают о своем заболевании до поздних стадий, что затрудняет эффективное лечение. Дата подчеркивает важность ранней диагностики, своевременной терапии и просвещения населения о рисках ХОБЛ.

Международный день переработки вторсырья

Экологический праздник впервые отметили жители США в 1997 году. Его придумали экологи с целью поощрить людей сдавать ненужные вещи на переработку, а не выбрасывать их на свалку. Очень быстро дата стала популярна по всему миру.

Широко этот день отмечается российскими экоактивистами. Они проводят акции по сбору макулатуры, пластика, батареек, организуют мастер-классы и лекции на тему разумного потребления, креативные флешмобы — дефиле нарядов из вторсырья. Кстати, в календаре есть и другие подобные праздники, например, Всемирный день вторичной переработки 18 марта.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 ноября в других странах

День провозглашения Республики — Бразилия. В стране это государственный праздник и выходной. Жители вспоминают события 15 ноября 1889 года, когда в Бразилии произошел переход от монархии к республиканской форме правления. В этот день проходят концерты, массовые гуляния, парады и грандиозные фейерверки.

День пряничного печенья — США. Этот вкусный гастрономический праздник напоминает американцам о приближении Рождества. Хозяйки пекут пряничное печенье, наполняя пространство вокруг ароматами корицы, гвоздики, душистого перца и мускатного ореха. В качестве дополнительных ингредиентов часто используют изюм, орехи и финики.

Фестиваль белых трюфелей в Сан-Миниато — Италия. Ноябрь в Италии — сезон сбора белых трюфелей. К этому факту привязан ежегодный фестиваль в Сан-Миниато, который в этом году начнется 15 ноября. Гостей ждут дегустации, ярмарки, кулинарные мастер-классы.

Сити-го-сан — Япония. Буквально название праздника переводится как «семь-пять-три», что связано с возрастом детей, которые в этот день находятся в центре внимания. Их наряжают в праздничные одежды, семьи посещают синтоистские храмы. Родители благодарят высшие силы за здоровье детей и молятся об их дальнейшем благополучии. Традиция уходит корнями вглубь веков, когда детская смертность была высокой. Кстати, числа три, пять и семь, согласно японской нумерологии, считаются счастливыми.

Религиозные праздники 15 ноября

День иконы Божией Матери Одигитрия Шуйская

Икона написана в 1654 году в городе Шуе во время эпидемии чумы. На ее создание были собраны деньги прихожан Воскресенского храма. Люди верили: чудотворный образ спасет город от вымирания.

Согласно преданию, чудеса начались еще на этапе создания иконы. Мастер сделал контурный рисунок в соответствии с каноном, а наутро обнаружил, что руки и ноги младенца Иисуса изменили свое положение. История повторилась дважды, после чего иконописец понял, что это Промысл Божий. Когда икону установили в храме, от нее исходило свечение, а после усердных молитв прихожан чума стала отступать.

Икона известна многими исцелениями. В народном сознании Шуйско-Смоленская икона Богоматери считается защитницей от болезней, мора, гибели на войне.

Православная церковь 15 ноября также чтит память: • мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста Персидских и их сподвижников;

• преподобного Маркиана Кирского;

• священномучеников Константина Юрганова и Анании Аристова, пресвитеров;

• День памяти Иконы Божией Матери: Одигитрия Шуйская.



Католическая церковь вспоминает:



• святого Альберта Великого, епископа и учителя Костела, покровителя естествознания;

• Леопольда III, маркграфа Австрии, святого покровителя Австрии и Вены;

• Рафаила Калиновского, польского инженера, монаха ордена босых кармелитов.

Народные праздники и приметы 15 ноября

Акиндин и Пигасий

В этот день на Руси вспоминали святых Акиндина, Пигасия и других мучеников, пострадавших за христианство. В народе праздник также называли Житницы, в этот день молились о сохранении урожая зерновых.

Крестьяне начинали сушить зерно в овинах. Чтобы оно хорошо просохло, под ним разжигали огонь. Полюбоваться на этот процесс собирались дети. Они пекли в углях картошку и рассказывали друг другу страшные истории про всякую нечисть. Их матери тем временем обминали коноплю и лен. А еще в этот день было принято загадывать заветные желания. Считалось, что если пожелать чего-то очень сильно и с чистым сердцем, то все обязательно сбудется.

Приметы

Дорога в грязи — мороз задержится.

В небе кружат птицы — к резкому похолоданию.

Земля мягкая, еще не промерзла — жди скорого потепления.

Снегири громко свистят — до морозов рукой подать.

Галки держатся в стаях — скоро выпадет много снега.

Какие исторические события произошли 15 ноября

1492 год — Христофор Колумб увидел, как индейцы употребляют табак, и описал этот процесс в своем дневнике.



— Христофор Колумб увидел, как индейцы употребляют табак, и описал этот процесс в своем дневнике. 1741 год — в ходе второй Камчатской экспедиции Витус Беринг открыл остров, который затем назовут в его честь.



— в ходе второй Камчатской экспедиции Витус Беринг открыл остров, который затем назовут в его честь. 1811 год — в Петербурге основан Попечительный совет для бедных.



— в Петербурге основан Попечительный совет для бедных. 1812 год — через 20 дней после того, как французы покинули Москву, император Александр I обратился к народу с «Высочайшим благодарственным манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества».



— через 20 дней после того, как французы покинули Москву, император Александр I обратился к народу с «Высочайшим благодарственным манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества». 1815 год — впервые в рейс отправился первый русский пароход «Елизавета». Судно благополучно добралось из Петербурга в Кронштадт и обратно.



— впервые в рейс отправился первый русский пароход «Елизавета». Судно благополучно добралось из Петербурга в Кронштадт и обратно. 1887 год — Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.



— Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку. 1934 год — советские зрители посмотрели первую звуковую телепередачу.



— советские зрители посмотрели первую звуковую телепередачу. 1971 год — фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор.



— фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор. 1982 год — на Красной площади прошла церемония похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. На ней присутствовали главы государств и правительств более 35 стран.

1991 год — президент РСФСР Борис Ельцин подписал пакет указов о переходе России к рыночной экономике.



— президент РСФСР Борис Ельцин подписал пакет указов о переходе России к рыночной экономике. 2022 год — население Земли, согласно данным ООН, достигло 8 миллиардов человек.

Дни рождения и юбилеи 15 ноября

В 1875 году родился Владимир Русанов — русский исследователь Арктики, один из прототипов капитана Татаринова из книги Вениамина Каверина «Два капитана».



— русский исследователь Арктики, один из прототипов капитана Татаринова из книги Вениамина Каверина «Два капитана». В 1895 году родилась Ольга Николаевна — великая княжна, первенец российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.



— великая княжна, первенец российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. В 1907 году родился Клаус Шенк фон Штауффенберг — немецкий полковник, руководитель покушения на Гитлера.

В 1922 году родился Игорь Стечкин — советский и российский конструктор стрелкового оружия. За создание автоматического пистолета Стечкина был удостоен Сталинской премии.

Кто отмечает дни рождения

80 лет исполняется Анни-Фрид Лингстад — шведской певице, солистке группы «ABBA».

