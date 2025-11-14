15 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 15 ноября
- Всероссийский день призывника
Этот военно-патриотический праздник отмечается с 1992 года. Его задача — подчеркнуть значимость и престиж воинской службы. В 2025 году осенний призыв стартовал 1 октября.
А в начале ноября президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Отныне медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться непрерывно, без разделения на весеннюю и осеннюю кампании. Срок службы традиционно составляет 12 месяцев. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет.
- День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
В конце 1980-х, когда в обиход советских граждан вошли слова «рэкет», «мафия», «крыша», «группировки», у государства возникла потребность в создании подразделений, которые смогут остановить начавшуюся волну насилия.
15 ноября 1988 года в структуре МВД СССР появилось УБОП — управление по борьбе с организованной преступностью. За свою историю оно несколько раз меняло название. В результате масштабной реформы в 2008 году было преобразовано в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ. В задачи сотрудников входит борьба с экстремистской деятельностью и терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, расследование тяжких и особо тяжких преступлений.
- Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это прогрессирующее заболевание, которое значительно ухудшает качество жизни миллионов людей по всему миру. По данным ВОЗ, болезнь занимает четвертое место среди ведущих причин смерти в мире. Его симптомы — затрудненное дыхание, кашель и одышка.
Чаще всего болезнь развивается из-за курения и воздействия вредных веществ в воздухе. К сожалению, многие не знают о своем заболевании до поздних стадий, что затрудняет эффективное лечение. Дата подчеркивает важность ранней диагностики, своевременной терапии и просвещения населения о рисках ХОБЛ.
- Международный день переработки вторсырья
Экологический праздник впервые отметили жители США в 1997 году. Его придумали экологи с целью поощрить людей сдавать ненужные вещи на переработку, а не выбрасывать их на свалку. Очень быстро дата стала популярна по всему миру.
Широко этот день отмечается российскими экоактивистами. Они проводят акции по сбору макулатуры, пластика, батареек, организуют мастер-классы и лекции на тему разумного потребления, креативные флешмобы — дефиле нарядов из вторсырья. Кстати, в календаре есть и другие подобные праздники, например, Всемирный день вторичной переработки 18 марта.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 ноября в других странах
День провозглашения Республики — Бразилия. В стране это государственный праздник и выходной. Жители вспоминают события 15 ноября 1889 года, когда в Бразилии произошел переход от монархии к республиканской форме правления. В этот день проходят концерты, массовые гуляния, парады и грандиозные фейерверки.
День пряничного печенья — США. Этот вкусный гастрономический праздник напоминает американцам о приближении Рождества. Хозяйки пекут пряничное печенье, наполняя пространство вокруг ароматами корицы, гвоздики, душистого перца и мускатного ореха. В качестве дополнительных ингредиентов часто используют изюм, орехи и финики.
Фестиваль белых трюфелей в Сан-Миниато — Италия. Ноябрь в Италии — сезон сбора белых трюфелей. К этому факту привязан ежегодный фестиваль в Сан-Миниато, который в этом году начнется 15 ноября. Гостей ждут дегустации, ярмарки, кулинарные мастер-классы.
Сити-го-сан — Япония. Буквально название праздника переводится как «семь-пять-три», что связано с возрастом детей, которые в этот день находятся в центре внимания. Их наряжают в праздничные одежды, семьи посещают синтоистские храмы. Родители благодарят высшие силы за здоровье детей и молятся об их дальнейшем благополучии. Традиция уходит корнями вглубь веков, когда детская смертность была высокой. Кстати, числа три, пять и семь, согласно японской нумерологии, считаются счастливыми.
Религиозные праздники 15 ноября
- День иконы Божией Матери Одигитрия Шуйская
Икона написана в 1654 году в городе Шуе во время эпидемии чумы. На ее создание были собраны деньги прихожан Воскресенского храма. Люди верили: чудотворный образ спасет город от вымирания.
Согласно преданию, чудеса начались еще на этапе создания иконы. Мастер сделал контурный рисунок в соответствии с каноном, а наутро обнаружил, что руки и ноги младенца Иисуса изменили свое положение. История повторилась дважды, после чего иконописец понял, что это Промысл Божий. Когда икону установили в храме, от нее исходило свечение, а после усердных молитв прихожан чума стала отступать.
Икона известна многими исцелениями. В народном сознании Шуйско-Смоленская икона Богоматери считается защитницей от болезней, мора, гибели на войне.
Народные праздники и приметы 15 ноября
- Акиндин и Пигасий
В этот день на Руси вспоминали святых Акиндина, Пигасия и других мучеников, пострадавших за христианство. В народе праздник также называли Житницы, в этот день молились о сохранении урожая зерновых.
Крестьяне начинали сушить зерно в овинах. Чтобы оно хорошо просохло, под ним разжигали огонь. Полюбоваться на этот процесс собирались дети. Они пекли в углях картошку и рассказывали друг другу страшные истории про всякую нечисть. Их матери тем временем обминали коноплю и лен. А еще в этот день было принято загадывать заветные желания. Считалось, что если пожелать чего-то очень сильно и с чистым сердцем, то все обязательно сбудется.
- Приметы
Дорога в грязи — мороз задержится.
В небе кружат птицы — к резкому похолоданию.
Земля мягкая, еще не промерзла — жди скорого потепления.
Снегири громко свистят — до морозов рукой подать.
Галки держатся в стаях — скоро выпадет много снега.
Какие исторические события произошли 15 ноября
- 1492 год — Христофор Колумб увидел, как индейцы употребляют табак, и описал этот процесс в своем дневнике.
- 1741 год — в ходе второй Камчатской экспедиции Витус Беринг открыл остров, который затем назовут в его честь.
- 1811 год — в Петербурге основан Попечительный совет для бедных.
- 1812 год — через 20 дней после того, как французы покинули Москву, император Александр I обратился к народу с «Высочайшим благодарственным манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества».
- 1815 год — впервые в рейс отправился первый русский пароход «Елизавета». Судно благополучно добралось из Петербурга в Кронштадт и обратно.
- 1887 год — Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.
- 1934 год — советские зрители посмотрели первую звуковую телепередачу.
- 1971 год — фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор.
- 1982 год — на Красной площади прошла церемония похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. На ней присутствовали главы государств и правительств более 35 стран.
Похороны генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева в Москве, 1982 годАлександр Макаров/РИА Новости
- 1991 год — президент РСФСР Борис Ельцин подписал пакет указов о переходе России к рыночной экономике.
- 2022 год — население Земли, согласно данным ООН, достигло 8 миллиардов человек.
Дни рождения и юбилеи 15 ноября
- В 1875 году родился Владимир Русанов — русский исследователь Арктики, один из прототипов капитана Татаринова из книги Вениамина Каверина «Два капитана».
- В 1895 году родилась Ольга Николаевна — великая княжна, первенец российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.
- В 1907 году родился Клаус Шенк фон Штауффенберг — немецкий полковник, руководитель покушения на Гитлера.
- В 1922 году родился Игорь Стечкин — советский и российский конструктор стрелкового оружия. За создание автоматического пистолета Стечкина был удостоен Сталинской премии.
Кто отмечает дни рождения
- 80 лет исполняется Анни-Фрид Лингстад — шведской певице, солистке группы «ABBA».
Анни-Фрид Лингстад на премьере мюзикла «Mamma Mia» в Берлине, 2007 годGlobal Look Press
- 74 года исполняется Александру Бортникову — генералу армии, директору ФСБ России (с 2008).
- 72 года исполняется Игорю Ливанову — советскому и российскому актеру театра и кино («На углу, у Патриарших»).
- 70 лет исполняется Кевину Брайту — американскому телевизионному продюсеру и режиссеру, одному из создателей сериалов «Друзья» и «Джоуи».
- 69 лет исполняется Максиму Никулину — советскому и российскому журналисту и телеведущему, сыну Юрия Никулина, генеральному директору и художественному руководителю Цирка на Цветном бульваре.
- 41 год исполняется Джемме Аткинсон — британской модели и актрисе.
- 34 года исполняется Шейлин Вудли — американской актрисе кино и телевидения («Тайная жизнь американского подростка», «Большая маленькая ложь», «Мавританец»).