В Новороссийске объявили воздушную тревогу из-за БПЛА

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Он призвал находящихся в помещениях местных жителей не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон со сплошными стенами. По словам чиновника, находящимся на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Также он попросил граждан не использовать для укрытия автомобиль.

До этого в Минобороны России сообщили, что вечером 9 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над территорией Брянской области, пять — над Курской. Еще четыре БПЛА российские военные ликвидировали в Воронежской области, три — над территорией Орловской области. В Крыму средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, а также по одному сбито над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Ранее в Новороссийске отразили атаку украинских безэкипажных катеров и беспилотников.