ВСУ атаковали юг России. Пострадала семья с двумя детьми, переехавшая в квартиру два дня назад

Поврежденный жилой дом в Новороссийске в результате атаки беспилотников, 3 мая 2025 года

Число пострадавших при атаке на Новороссийск выросло до пяти человек

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Над акваторией Черного моря сбиты 11 крылатых ракет. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских беспилотников, крылатых ракет и безэкипажных катеров. Все они были сбиты, однако не обошлось без последствий: в Новороссийске повреждены три жилых дома и зерновой терминал, пострадали пять человек.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Над Крымом сбиты 96 дронов, над Краснодарским краем — 47 дронов, девять дронов над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями и два — над Белгородской областью.

«Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до пяти. В Новороссийске введен режим ЧС.

Кроме того, по данным губернатора, обломки сбитых беспилотников повредили в городе три резервуара на зерновом терминале. Там обошлось без пострадавших, но начался пожар. К восьми часам утра его потушили.

Обломки беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Есть повреждения частных домов, среди жителей никто не пострадал.

Ранним утром в Новороссийске не работал общественный транспорт, но, по сообщению газеты «Новороссийский рабочий», к 9:00 автобусы и троллейбусы вышли на маршруты.

Одними беспилотниками атака не ограничилась.

По данным Минобороны, средства ПВО сбили над акваторией Черного моря восемь крылатых ракет Storm Shadow и три крылатые ракеты «Нептун-МД». Кроме того, огневыми средствами Черноморского флота в море уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.

Ранены семейная пара и их дети

По сообщению Telegram-канала BAZA, во время атаки беспилотников по Новороссийску пострадала семья из Ростовской области. Они въехали в квартиру в ЖК «Кристалл-3» на Суворовской улице всего два дня назад.

По данным канала, 40-летние Роман и Кристина приехали в город на майские праздники с двумя своими детьми: девятилетней дочерью и пятилетним сыном.

В результате взрыва дрона все члены семьи получили травмы и сильные ожоги. Роман с сыном сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Кристине делают операцию: помимо ожогов у нее перелом бедра, ее состояние тоже оценивают как тяжелое. Их дочь лежит в больнице в состоянии средней тяжести.

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Вторая атака подряд

Сегодняшняя массовая атака беспилотников по южным регионам стала второй за выходные. В ночь на 2 мая дежурные средства ПВО сбили в небе 121 украинский беспилотник, подавляющее большинство — над Крымом, акваторией Черного моря и Краснодарским краем.

По сообщению губернатора Михаила Развожаева, только над Севастополем было сбито более 50 украинских дронов, эту атаку он оценил как самую массовую в 2025 году.