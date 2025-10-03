Атаку беспилотников отражают в Новороссийске

В Новороссийске отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», — написал он в 00:19 мск.

Ранее в городе была объявлена угроза атаки беспилотников. Гражданам рекомендовано не подходить к окнам, а также укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

В случае нахождения на улице нужно укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Не следует использовать в качестве укрытия автомобиль.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отражают атаку ВСУ на город. По предварительной информации, ВС РФ сбили один дрон «на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты». В результате атаки пострадавших нет, добавил он.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека.