«Она сказала: «Русских надо убивать». Суд вынес приговор актрисе Яне Трояновой

Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов )

Актрису Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за призывы к терроризму

Звезду фильмов «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериала «Ольга» Яну Троянову* приговорили к восьми годам колонии по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Актриса проживает во Франции и на суд не явилась. Через адвоката она передала, что не считает себя виновной. Свидетель по делу в суде заявил, что она призывала к убийству русских.

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) к восьми годам колонии.

«Окончательно назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы», — огласил приговор судья.

Трояновой запрещено администрировать сайты в течение четырех лет, а также необходимо будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Актрису обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

Представитель прокуратуры Москвы Светлана Тарасова просила приговорить Троянову к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей, а также запретить ей администрировать сайты сроком на пять лет.

Адвокат Трояновой передала суду, что актриса не считает себя виновной.

« Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступления. Речь носила эмоциональный и риторический характер », — заявила юрист на сегодняшнем заседании.

Сторона защиты собирается обжаловать приговор.

Суть обвинений

Как заявили в прокуратуре, в июне 2024 года актриса, «придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО», в интервью одному из интернет-каналов допустила ряд высказываний, «формирующих враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».

Кроме этого, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, все равно не предоставила отчеты о своей деятельности в Минюст, как того требует российское законодательство.

В суде свидетель по делу заявил, что в интервью актрисы слышал, как она призывала к убийству русских.

«Летом 2024 года я увидел интервью Яны Трояновой <...>. Она сказала: «Русских надо убивать. И даже детей!», она поддержала слова, что хороший русский — это мертвый русский », — цитирует свидетеля ТАСС.

В настоящее время актриса проживает во Франции. Она объявлена в международный розыск.

Внесение в реестры иноагентов и экстремистов

В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой на YouTube-канале Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты потребовали признать ее иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Актрису внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. В Минюсте заявили, что она распространяла ложные сведения о принимаемых властями Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Троянова дважды пыталась оспорить статус иноагента в суде, но так и не смогла этого сделать.

В июле 2024 года актриса также попала в список террористов и экстремистов после интервью, в котором она назвала «заслуженными» призывы убивать россиян.

Карьера актрисы

Яна Троянова родилась 12 февраля 1973 года в поселке Лечебный Сысертского района Свердловской области (сейчас часть Екатеринбурга). Ее отец был ресторанным артистом и рано ушел из семьи, мать воспитывала девочку одна.

Троянова окончила философский факультет Уральского государственного университета, а позже поступила в Екатеринбургский театральный институт (мастерская Вячеслава Анисимова).

Ее дебют в кино произошел в 2009 году, когда режиссер Василий Сигарев (позднее супруг актрисы) пригласил ее на главную роль в драме «Волчок».

Позже в трагикомедии «Кококо» (2012 год) актриса проявила себя и как комедийная героиня. Фильм сочетает драму и черный юмор, а героиня Яны — энергичная, яркая женщина, что позволило актрисе показать многогранность своего амплуа.

Еще одна популярная работа — сериал «Ольга» (с 2016 года), в котором она сыграла главную героиню — мать‑одиночку — и который получил широкую известность. В России он удален со всех медиаплатформ.