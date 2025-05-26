Меньше убивают, больше шпионят. За что стали чаще судить россиян?

Количество россиян, осужденных за диверсии, выросло в шесть раз

Шпионаж, госизмена, диверсия — в прошлом году в России в несколько раз увеличилось количество людей, осужденных за преступления против государства. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде России, которую изучила «Газета.Ru». Подробнее о том, кого и на какой срок приговаривали к лишению свободы в 2024 году — в нашем материале.

Подростки, женщины, военные

Общее количество осужденных, согласно официальным данным, снизилось более чем на 42 тысячи человек. Правда, меньше в России стали выносить и оправдательных приговоров. Если в 2023-м по всей стране были оправданы 1 036 подсудимых, то в прошлом году — 990.

Из полумиллиона осужденных — приезжих по-прежнему всего 20 тысяч . При этом в прошлом году Госдума приняла ряд законов, ужесточающих режим пребывания иностранцев в стране. Одно из обоснований — рост количества преступлений, совершаемых мигрантами.

В марте 2024 года генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что количество совершенных мигрантами преступлений в 2023 году в России возросло на 75%. Правда, согласно официальной статистике МВД, преступность среди иностранцев последние годы колеблется в районе 2% от общего числа нарушений.

Практически на прежнем уровне осталась и подростковая преступность. В 2023 году на скамье подсудимых оказались 12 769 молодых людей в возрасте 14–17 лет, а в 2024-м — 11 944.

Эту тенденцию в апреле 2025 года председатель СКР Александр Бастрыкин назвал тревожной. По его словам, снижение идет слишком медленными темпами.

Более того, по данным судебного департамента при ВС РФ, все больше подростков попадает под суд за тяжкие преступления. Чаще всего речь идет о кражах, наркотиках, завладении чужим автомобилем и причинении тяжкого вреда здоровью.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В 2024 году среди несовершеннолетних, помимо всего прочего, участились случаи мошенничества и преступления против половой неприкосновенности.

Еще один тренд — рост преступности среди женщин (на 872 человека) и военнослужащих по призыву и контракту (на 5 961 человек).

Кражи, наркотики и терроризм

Самыми распространенными в России по-прежнему остаются преступления против собственности — кражи, мелкие хищения, мошенничества, грабежи.

Следующие в списке — преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Самое массовое из них — незаконное приобретение наркотиков. За это в 2024 году были осуждены 28 479 человек.

Россияне по-прежнему попадают за решетку за угрозы убийством (в 2024 году — 10 633 человека), легкий и тяжкий вред здоровью (7 114 и 7 574 осужденных соответственно).

По-прежнему много в России и тех, кто уклоняется от алиментов — 42 582 человек . Бороться с ними новыми методами начали уже в мае этого года. В силу вступил закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков — в нем должны публиковать имена россиян, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, пока реестр будет выполнять информационные функции, но в будущем могут появиться и «различные ограничения» для нарушителей.

В прошлом году под суд стали чаще попадать те, кто организовывал незаконный въезд в Россию иностранных граждан (в 2023-м за это приговорили 354 человека, а в 2024-м — 641) и тех, кто занимался фиктивной регистрацией мигрантов (в 2023 году — 724 осужденных, а в 2024-м — 969).

В то же время меньше приговоров суды вынесли за убийства, изнасилования, продажу алкоголя несовершеннолетним, злоупотребление полномочиями, ложные доносы и фейки об армии.

Самое радикальное изменение за год — это рост числа приговоров за преступления против государства и общественной безопасности.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Так, в 2024 году в России стало в 10,5 раза больше осужденных за сотрудничество с иностранным государством . Если в 2023 году за это приговорили всего двух человек, то в прошлом году — 19.

Количество россиян, осужденных за диверсию, выросло в шесть раз, за финансирование экстремистской деятельности — в 5,5 раза, за госизмену — почти в четыре раза, а за шпионаж — в 2,5.

В разы с 2023 года возросло и количество тех, кто попал под суд по террористическим статьям — теракт (с 19 до 31 человека), участие в террористическом сообществе (с 14 до 37), прохождение обучения для осуществления террористической деятельности (с 17 до 46), публичное оправдание терроризма (с 257 до 368).

Ранее, в феврале 2025-го, официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что за год следователи направили в суды 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера. По ее словам, это на 40% больше, чем в 2023-м.

Представитель ведомства также отметила, что зачастую организатор действует из другой страны, а свободой расплачиваются лишь исполнители, которых ввели в заблуждение.

«Злоумышленники, которые, как правило, находятся за границей, обманывают граждан, в том числе молодых людей и пенсионеров, чтобы заставить их совершить поджог на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порчу автомобилей», — заявила Петренко.