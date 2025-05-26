Еще один из кино. Актера из сериала «След» приговорили к 9 годам за фейки о ВС РФ

Актер российских сериалов «След» и «Побег», уроженец украинского города Николаева Андрей Хабаров заочно приговорен к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Сейчас актер проживает в Грузии, он уехал из России сразу после начала специальной военной операции. Находится в международном розыске.

Хорошевский районный суд Москвы приговорил актера из сериалов «След» и «Побег» Андрея Хабарова к девяти годам лишения свободы заочно за распространение фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также за возбуждение ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

«Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Хабарова А.С. на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Актер должен будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В 2022 году Хабаров не поддержал начало спецоперации на Украине и уехал в Грузию. В соцсетях он нередко высказывается в поддержку Украины и с критикой политики, проводимой РФ. В феврале 2022 года он опубликовал видео обстрела его родного города Николаева.

Против артиста возбудили уголовное дело о фейках про ВС РФ. В октябре 2024 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Андрей Хабаров окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств. Он исполнял эпизодические роли в российских сериалах, среди которых «След», «Побег», «Стендап под прикрытием»,«Час Волкова», «Дикий», «Знахарь» и другие.

Статья о фейках о ВС РФ

В России с марта 2022 года действует статья 207.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Эта норма была введена вскоре после начала СВО.

С момента введения статьи 207.3 УК РФ в России возбуждено более 600 таких уголовных дел. Среди осужденных немало деятелей культуры.

Так, режиссер и продюсер Иван Вырыпаев (признан в РФ иностранным агентом) был осужден заочно на 7,5 года за распространение ложной информации о ВС РФ. К 8,5 года колонии за фейки о российской армии приговорен и кинопродюсер Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом).

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Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осуждена на 6,5 года за оправдание терроризма. Актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) внесена в список террористов и экстремистов.

За распространение фейков об армии также заочно приговорен к восьми годам тюрьмы писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом). Другой писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) заочно арестован по делу о призывах к терроризму и дезинформации об армии России.