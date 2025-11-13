На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
14 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 14 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM
14 ноября поздравления с профессиональным праздником принимают российские социологи. Врачи разных стран сегодня напоминают об угрозе диабета и способах профилактики этого заболевания. А по народному календарю Кузьминки осенние — на Руси в этот день молодежь устраивала веселые посиделки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 ноября Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 ноября в других странах Религиозные праздники 14 ноября Народные праздники и приметы 14 ноября Какие исторические события произошли 14 ноября Дни рождения и юбилеи 14 ноября

Праздники в России и мире 14 ноября

  • День социолога России

День социолога появился стараниями Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ) в 1994 году. Именно преподаватели вуза предложили учредить праздник в честь открытия 14 ноября 1901 года в Петербурге первого отечественного социологического кружка.

В этот день Аналитический центр ВЦИОМ в партнерстве с Обществом «Знание» проводит просветительские мероприятия. Россиян ждет социологический марафон и традиционная акция «Социологический диктант — 2025».

  • Международный день логопеда

Это праздник специалистов, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой речевых нарушений. В основном логопеды работают с детьми, помогая сформировать артикуляцию, развить коммуникативные навыки. Но порой они приходят на помощь взрослым. Логопед не просто корректирует произношение, он возвращает уверенность в себе, открывает возможности для полноценного общения и социальной адаптации.

close
Alexandr Grant/Shutterstock/FOTODOM

  • Всемирный день борьбы с диабетом

В мире стремительно растет число людей с диабетом — хроническим эндокринным заболеванием, которое возникает в двух случаях: когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. По данным ВОЗ, около 830 млн жителей планеты страдают от диабета.

В 1991 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации был учрежден Всемирный день борьбы с диабетом. В эту дату врачи проводят просветительские акции, рассказывают о новых методах лечения, диагностике и профилактике заболевания.

В нашей стране с 10 по 16 ноября 2025 года по распоряжению Минздрава РФ проходит Неделя борьбы с диабетом. Россиян ждут познавательные лекции, форумы врачей и пациентов, консультации специалистов. В регионах будут работать «телефоны здоровья».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 ноября в других странах

День кузнеца — Белоруссия. Этот народный праздник приурочен ко дню памяти двух святых бессребреников Космы и Дамиана, покровителей ремесел, особенно кузнечного дела. В этот день по всей стране проводятся мастер-классы по ковке, фестивали и лекции.

День ремня безопасности — США. Использование ремня безопасности в автомобиле стало обязательным в стране в 1968 году. Но праздник появился намного позже по инициативе ряда автомобильных корпораций. Он призван напомнить водителям и пассажирам, что нельзя пренебрегать правилами безопасности. Так что в этот день, да и в любой другой, просто не забывайте пристегиваться в машине.

Фестиваль шоколада — Италия. С 14 по 23 ноября итальянский город Перуджа превращается в столицу любимого в мире лакомства — шоколада. В этом году на фестиваль съедутся лучшие шоколатье из разных стран, чтобы порадовать гостей настоящими произведениями кондитерского искусства. Запланированы дегустации, создание шоколадных скульптур, мастер-классы, шоу.

close

Посетители рассматривают шоколадные изделия во время фестиваля «Еврошоколад» в Перудже, Италия, 14 октября 2022 г.

Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

Религиозные праздники 14 ноября

  • День памяти чудотворцев Космы и Дамиана Асийских

В этот день православные христиане вспоминают бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Асийских и матерь их преподобную Феодотию, живших в середине III — начале IV веков в Малой Азии.

Братья в юном возрасте лишились отца, и все заботы о них легли на плечи матери. Феодотия воспитала детей в любви к Богу. Они обучились грамоте с помощью Священного Писания и начали ревностно изучать врачебную науку. Их праведность и усердие были вознаграждены: Господь благословил их даром исцелений и чудотворений. Косма и Дамиан могли справиться с любым недугом, и слава о них стала расти. Трудились братья совершенно бесплатно, лишь одного просили у исцеленных — веровать во Христа.

close

Фра Беато Анджелико, Казнь святых Космы и Дамиана, ок. 1440 г.

Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 14 ноября

  • Кузьминки осенние

В этот день на Руси вспоминали святых бессребреников Косму и Дамиана. По традиции 14 ноября было принято играть последние свадьбы в году. Считалось, что Косма и Дамиан помогут выковать счастье молодоженов: ведь святых почитали не только как врачевателей, но и как покровителей кузнечного дела и других ремесел. Женщины в этот день садились за прялку, чтобы потом связать из шерстяных ниток теплые вещи для домочадцев.

На Кузьминки молодежь любила устраивать праздники. В избе собирались холостые парни и девушки, накрывались столы. Молодежь общалась, завязывались симпатии, ковался задел для будущих свадеб.

Важным символом праздника были куры. На Кузьминки зажиточные семьи дарили домашнюю птицу бедным родственникам, а крестьянки несли кур в подарок знатным дамам. В народе традиция называлась «курьи именины».

  • Приметы

Выпало много снега — жди весной большого половодья.

Если на деревьях еще не опали листья — следующая зима будет очень морозной.

Теплый, погожий день — к суровой зиме.

Какие исторические события произошли 14 ноября

  • 1851 год — в США вышел в свет полный текст романа Германа Мелвилла «Моби Дик».
  • 1860 год — между Российской империей и Китаем заключен Пекинский трактат. Его итогом стало присоединение Уссурийского края к России.
  • 1901 год — австрийский химик и иммунолог Карл Ландштейнер открыл три группы крови: А, В и 0. Его исследования заложили основу для безопасного переливания крови.
  • 1908 годАльберт Эйнштейн представил научному сообществу квантовую теорию света.
  • 1919 год — Красная Армия взяла Омск, войска адмирала Колчака потерпели поражение. С этого момента армии Восточного фронта начали свой Великий Сибирский Ледяной поход.

  • 1939 год — в Москве прошел грандиозный автопробег в честь схода с конвейера миллионного советского автомобиля.
  • 1941 год — в белорусском Слониме нацисты в течение одного дня убили около 9 тыс. евреев.
  • 1989 год — в СССР принята декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав.
  • 1994 год — между Парижем и Лондоном запущено движение через тоннель под Ла-Маншем.

Дни рождения и юбилеи 14 ноября

  • В 1765 году родился Роберт Фултон — американский изобретатель, подаривший миру колесный пароход.
  • В 1771 году родилась Мари Франсуа Ксавье Биша — французский врач, один из основоположников патологической анатомии и гистологии.
  • В 1788 году родился Михаил Лазарев — русский адмирал, совершивший три кругосветных плавания, один из первооткрывателей Антарктиды.
  • В 1840 году родился Клод Моне — французский живописец, основоположник импрессионизма.

close

Каролюс-Дюран, Портрет Клода Моне, 1867 г.

Wikimedia Commons

  • В 1889 году родился Джавахарлал Неру — лидер национально-освободительного движения в Индии.
  • В 1907 году родилась Астрид Линдгрен — шведская детская писательница, автор книг о Малыше и Карлсоне, Пеппи Длинный Чулок и других.
  • В 1918 году родился Павлик Морозов — пионер-герой. По версии советской пропаганды, он противостоял своему отцу-кулаку Трофиму Морозову и поплатился за это жизнью.

  • В 1924 году родился Леонид Коган — скрипач, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии.
  • В 1930 году родился Эдвард Уайт — первый астронавт США, вышедший в открытый космос (1965).
  • В 1943 году родился Валерий Хлевинский — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ («Джентльмены удачи», «Вечный зов»).

Кто отмечает дни рождения

  • 100 лет исполняется Рою Медведеву — советскому и российскому публицисту, педагогу, писателю, автору историко-политических биографий, представителю левого крыла в диссидентском движении в СССР.
  • 82 года исполняется Питеру Нортону — американскому программисту, автору популярной программы для восстановления стертых данных.
  • 77 лет исполняется Карлу III — королю Великобритании.
  • 76 лет исполняется Сергею Кургиняну — политическому деятелю, публицисту, театральному режиссеру, создателю театра «На досках».
  • 66 лет исполняется Дмитрию Диброву — российскому журналисту, шоумену, телеведущему.

close

Дмитрий Дибров

Евгений Одиноков/РИА Новости

  • 66 лет исполняется Полу Макганну — английскому актеру (Восьмой Доктор в фильме «Доктор Кто»).
  • 62 года исполняется Лолите Милявской — певице, актрисе, телеведущей.

close

Лолита Милявская

Пелагия Тихонова/РИА Новости

  • 57 лет исполняется Светлане Сургановой — российской певице, музыканту, автору песен.
  • 43 года исполняется Хамдану ибн Мохаммеду Аль Мактуму — наследному принцу эмирата Дубай.
  • 41 год исполняется Марии Кожевниковой — российской актрисе театра и кино («Универ»).

Загрузка
