Врач развеяла главный миф о сахарном диабете

Чрезмерное употребление сахара далеко не всегда приводит к развитию диабета, однако такая привычка может выступать фактором риска заболевания. Об этом заявила терапевт Ребека Васконселос (Нью-Йоркский университет) в интервью изданию Terra.

По словам специалиста, такое заблуждение связано с естественной ассоциацией между уровнем сахара в крови и самим диабетом. Однако прямая связь между количеством потребляемых «сладостей» и развитием болезни научно не подтверждена. Васконселос подчеркнула, что диабет может начаться даже у людей, которые едят сахар в минимальных количествах.

Главной причиной развития заболевания, по словам врача, является не сам продукт, а образ жизни в целом. Среди ключевых факторов риска — несбалансированное питание, малоподвижность, генетическая предрасположенность и метаболические нарушения.

«При этом чрезмерное употребление сахара действительно может способствовать развитию диабета второго типа, если у человека уже присутствуют другие предрасполагающие факторы. Однако это не основной механизм возникновения болезни», — уточнила врач.

Терапевт напомнила, что сахарный диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием — он не связан с особенностями питания и развивается из-за недостаточной выработки инсулина в организме. Диабет второго типа, напротив, возникает тогда, когда инсулина вырабатывается достаточно, но клетки и ткани теряют чувствительность к его сигналам и перестают эффективно усваивать глюкозу.

Ранее у диабета первого типа нашли неожиданную пользу для материнства.