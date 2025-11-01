Искали уклонистов и должников: что известно о рейде в цыганском поселке под Тулой

В поселке Плеханово под Тулой, в котором в 2016 году произошел знаменитый «цыганский бунт», состоялся масштабный рейд. Силовики искали уклонистов и должников. В результате некоторых местных жителей отправили в армию, а другие лишились автомобилей. Кроме того, коммунальщики наткнулись на незаконные подключения к энергосетям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники силовых ведомств провели масштабный рейд в цыганском поселке Плеханово Зареченского округа Тулы, сообщило региональное управление МВД России.

В профилактическом мероприятии участвовали полицейские, судебные приставы, сотрудники УФСБ и работники коммунальных организаций.

По информации МВД, под проверку попали 137 человек, 22 из которых попались на неисполнении обязанностей по воинскому учету (статья 21.5 КоАП РФ). Двух человек доставили в военкомат для последующей отправки в армию. Однако Telegram-канал Baza утверждает, что в военкомат увезли 35 местных жителей, 13 из которых сразу отправили на медкомиссию.

Кроме того, одного жителя поселка уличили в демонстрации запрещенной символики (статья 20.3 КоАП РФ), его привезли в отдел для составления протокола. Еще одного сельчанина привлекут к административной ответственности за управление неисправным транспортом (статья 12.5 КоАП РФ).

Судебные приставы в ходе рейда составили 24 акта об аресте имущества, изъяли пять автомобилей и взыскали более 800 тысяч рублей.

Коммунальщики в свою очередь выявили 43 факта самовольного подключения к энергосетям. Нарушителей пообещали привлечь к ответственности.

Неоднократные визиты

Сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций регулярно наведываются в этот поселок.

Один из последних крупных рейдов состоялся в марте. Тогда компанию полицейским, судебным приставам, сотрудникам ФСБ и коммунальщикам составили росгвардейцы. В результате 36 сельчан были наказаны за неисполнение обязанностей по воинскому учету (статья 21.5 КоАП РФ), еще двух мужчин привлекли за пропаганду нацистской символики (статья 20.3 КоАП РФ).

Некоторые жители Плеханово попались на неисполнении своих обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ).

Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь выявили 11 нарушений Правил дорожного движения, среди которых вождение без полиса ОСАГО и ремней безопасности. Приставы составили 39 актов об аресте имущества и изъяли 12 автомобилей.

Кроме того, коммунальщикам удалось выявить 67 фактов нелегального подключения к электросетям.

В мае полицейские также уделили особое внимание выявлению уклонистов. Тогда по итогам рейда в военкомат доставили 19 жителей поселка.

«Цыганский бунт»

Поселок Плеханово прославился на всю Россию в 2016 году после противостояния местных цыган с коммунальщиками и прикрывавшими их силовиками. В СМИ этот конфликт прозвали «цыганским бунтом».

Представители диаспоры самовольно подключились к газопроводу среднего давления и повредили его — в марте более 400 домов в Плеханово остались без газа, поскольку в трубы попала вода. Когда в поселок приехали работники аварийной ремонтной службы, они столкнулись с активным сопротивлением.

Возле здания местной администрации собрались более сотни цыган: они стали камнями и палками бить стекла приехавшей ремонтной техники, а также подожгли покрышки , писали «Тульские новости». Для подавления бунта направили полицию, бойцов ОМОН и СОБР.

«Ромалэ все же попробовали оборону «на зуб» досками и камнями. Но ничего путного не вышло. После того как в качестве зачинщиков столкновений были задержаны четверо мужчин, на улицах остались только женщины и дети — их отцы и мужья сидели по домам», — отмечало РИА Новости.

Восстановить газоснабжение удалось спустя два дня под прикрытием силовых структур. Специалисты в ходе ремонтных работ также обнаружили незаконные врезки.

В апреле того же года под контролем судебных приставов начался снос самовольно возведенных домов, в которых проживали представители диаспоры.