Хрусталь, ковры и фрески. Вся цыганская община покидает Коркино после погромов

Особняки цыган в челябинском Коркине выставлены на продажу после погромов, закончившихся стрельбой и задержанием 55 человек. Местные жители атаковали «цыганский квартал» после убийства женщины-таксиста, в котором подозревается член диаспоры. После бунта глава Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку. Своей должности лишился также начальник полиции Коркино Владимир Дякин.

Члены цыганской общины в городе Коркино (Челябинская область) выставили на продажу свои особняки, пишет 74.ru. Они были вынуждены пойти на такой шаг после погромов, спровоцированных убийством женщины-таксиста.

Цены на резиденции колеблются в диапазоне от 8,5 млн рублей до 16 млн рублей, а жилая площадь — от 93,5 кв. м до 280 кв. м.

Так, особняк из кирпича на улице Островского продается за 9,3 млн рублей. Площадь дома — 117 квадратных метров.

close Агентство недвижимости «Районы кварталы»

Дом с фресками на той же улице Островского стоит значительно дороже — 16 млн рублей. Продавец предлагает восемь соток земли и 93,5 квадратных метра жилой площади. На потолках комнат расположены фрески.

«Санузел просторный с угловой ванной и качественным ремонтом. В прихожей, ванной и на кухне — теплый пол, на полу — паркетная доска. Остается вся мебель, техника по договоренности. Имеется подпол и хозяйственные постройки», — гласит текст объявления.

close Агентство недвижимости «Районы кварталы»

Двухэтажный особняк на улице Чкалова выставлен на продажу за 8,5 млн рублей. Площадь жилого помещения — 280 квадратных метров. Размер участка – 15 соток.

«Торг при осмотре. При нехватке денежных средств возможна доплата автомобилем», — говорится в комментарии продавца.

«Община переезжает. Дома очень хорошие, очень хороший конструктив. Люди купят, русские, рассматривают варианты. Я думаю, все будет хорошо, все отлично будет», — заявил «Подъему» местный риелтор.

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Убийство и погромы

Труп 40-летней таксистки Елены Сарафановой был обнаружен вечером 23 октября на улице Ватутина. На теле было не менее четырех колото-резаных ран в области грудной клетки. У женщины остались двое сыновей 14 и 10 лет, а также мать-пенсионерка.

Предполагаемого убийцу задержали на следующий день. Им оказался 17-летний житель города Коркино. По версии следствия, между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт. Пассажир напал на таксистку, когда они заехали в «цыганский квартал», где проживал юноша.

Вечером 24 октября, спустя день после обнаружения тела, горожане толпой пошли громить имущество цыган. В окна частных домов полетели камни, люди стали бить стекла в цыганских машинах, прокалывать колеса, подожгли несколько домов и автомобилей.

58-летний цыган, дом которого атаковала толпа, открыл стрельбу и ранил двух мужчин 37 и 29 лет.

По данным портала 74.ru, в «акции возмездия» приняли участие сотни местных жителей. Чтобы утихомирить разъяренную толпу, на место вызывали спецназ.

Беспорядки удалось остановить только к полуночи, полиция задержала 55 протестующих. Толпа пыталась «отбивать» задерживаемых от силовиков. «Зарплату за что получаете? Каких-то цыг испугались. Цыгане вас купили, а русских вы продали!» — кричали участники акции.

СК расследует два дела — об убийстве Сарафановой (ч. 1 ст. 105) и о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В районной администрации сообщили, что находятся на связи с семьей таксистки. С ее детьми работает соцслужба, им окажут всю необходимую помощь. Местный бизнесмен купил семье трехкомнатную квартиру.

Погромы в Коркино: сотни людей вышли на бунт против цыган из-за убийства таксистки В Челябинской области жители толпой вышли громить и поджигать цыганские дома и машины. Стихийный протест... 25 октября 08:20

После бунта глава Коркино Наталья Лощинина приняла решение уйти в отставку.

«Так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года мы обращались во всевозможные инстанции, после этого проводились беседы, рейды. Как результат администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — подчеркнула она в последнем слове.

Также после убийства Сарафановой с должности сняли начальника полиции в Коркино Владимира Дякина.

Семерым цыганам призывного возраста из Коркино вручили повестки в военкомат. В домах «цыганского квартала» изъяли оружие.