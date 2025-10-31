«Я верю в образование». Коуча Шабутдинова приговорили к семи годам за курсы

Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве. Он также должен будет заплатить штраф 5 млн руб. Правозащитница Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала приговор «показательной поркой». Адвокаты настаивают, что их подзащитный уже начал компенсировать ущерб пострадавшим и полностью признал вину, поэтому наказание могло быть менее суровым.

Пресненский районный суд Москвы признал блогера и коуча Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве по 113 эпизодам в составе группы в размерах от значительного до особо крупного (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 млн рублей.

«Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Шабутдинову семь лет колонии общего режима», — огласил приговор судья (цитата по ТАСС).

Прокурор запрашивал для блогера восемь лет лишения свободы. Также сторона обвинения просила назначить ему штраф в 15 млн рублей.

Шабутдинов признал свою вину.

«Я выплатил компенсацию всем потерпевшим, которые были готовы ее принять. И также хочу сказать, что не хотел зла, и мои намерения помочь людям были искренними.

Я верю в образование. Моя мама сама преподаватель, работала учителем в школе»,

— сказал он в последнем слове.

Блогер добавил, что раньше жил в мире, «где деньги стояли на первом месте», но за два года в СИЗО осознал, что деньги нужны не «чтобы жить напоказ, а чтобы помогать людям».

Суд также частично удовлетворил 47 гражданских исков на общую сумму 82,2 млн рублей.

Ранее адвокат блогера Калой Ахильгов сообщил, что его подзащитный возместил ущерб 64 пострадавшим. Всего пострадавшими себя считают 80 человек.

Защитник подчеркивал, что запрошенный гособвинением срок считает чрезмерно суровым с учетом того, что блогер признал вину и начал возмещать ущерб пострадавшим.

«Мы все-таки рассчитываем, что приговор будет более мягким и приемлемым», — отмечал он.

У коуча не было судимостей. Он воспитывает двух несовершеннолетних детей.

«Это суровый приговор, учитывая полное отсутствие в деле отягчающих обстоятельств и выплаченные в полном объеме компенсации всем потерпевшим, кто изъявил такое желание. Напомню, что наш подзащитный сотрудничал со следствием, публично раскаялся и признал вину», — прокомментировал сегодняшний приговор адвокат.

Другой защитник Шабутдинова Ксения Цепенок сообщила журналистам, что решение об обжаловании приговора будет приниматься позже.

Правозащитник, член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала приговор суровым, учитывая, что он «не просто даже за экономическое преступление, а за продажу им тренинговых курсов, которые люди могли как брать, так и не брать».

«Насколько я понимаю, не установлено, что эти все люди, его клиенты, находились в беспомощном состоянии, и что они не могли собой руководить и покупали эти курсы исключительно под воздействием некой магии, некого гипноза, чего-то еще. Нет, все люди были осознанные.

Более того, я абсолютно точно знаю, что многие из тех, кто программу покупал, довольны, то есть тот результат, который зависел от самого человека. Кто во что верит, тот, собственно, то и получает. Огромное количество людей, которые разные программы продают, формируют разные тренинги, и получается, что на примере Аяза любого из них могут посадить», — отметила Меркачева.

Она подчеркнула, что Шабутдинов заслуживает снисхождения, а семилетний тюремный срок — «показательная порка», особенно с учетом того, что такие приговоры в России выносят за убийство.

Курсы без результата

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. В ходе следствия было установлено, что фигурант продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса. Их стоимость варьировалась от 150 тысяч до 350 тысяч рублей, некоторые виды обучения могли стоить более миллиона рублей.

Получить деньги обратно недовольные качеством обучения клиенты не могли из-за условий публичной оферты, исключавших возможность возврата средств.

Суд пришел к выводу, что блогер создавал «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса» после окончания обучения. Сумма причиненного ущерба превысила 57 млн рублей.

Обвиняемым по этому делу также проходит руководитель «Like Центра» Шабутдинова Василий Алексеев. Он покинул Россию и находится в розыске.