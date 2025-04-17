«Давайте девушек первыми»: как толпа прорывалась на суд по делу Аяза Шабутдинова

В Москве прошло первое слушание по существу уголовного дела блогера Аяза Шабутдинова. Когда-то его называли самым «молодым миллиардером страны» и «отцом российского инфобизнеса», а теперь он на скамье подсудимых за мошенничество. Предприниматель и автор бизнес-курсов признал вину и начал выплачивать компенсации разочаровавшимся в нем ученикам. «Газета.Ru» наблюдала, как бывшие клиенты инфобизнесмена штурмовали суд и спорили, отнимал он деньги у людей или просто «оказывал услугу».

«А вы ухо приложите к двери»

«Я считаю, давно надо было его посадить. [Блогеру Елене] Блиновской вот дали очень мягкий приговор», — горячится перед дверями судебного зала один из репортеров, пришедших на слушания.

«Правильно, они деньги у людей забирают. Не понимаю, почему его жалеют», — поддерживает его коллега.

«А я думаю, надо его отпустить. Люди же сами приходили, им оказывали услугу», — негромко возражает молодой корреспондент.

В этих репликах вся суть происходящего вокруг «известного бизнес-тренера», как Аяза Шабутдинова называет пресс-служба МВД. Он продавал курсы для предпринимателей (стоимостью несколько миллионов рублей) и больше всего запомнился навязчивой рекламой в соцсетях. Она всегда начиналась со слов «Ребята, вы издеваетесь?» и в итоге стала мемом.

Всплеск упоминаний Шабутдинова в СМИ случился в 2023 году, когда в России начали одного за другим задерживать подобных блогеров (или «инфоцыган», как их прозвали недоброжелатели). Случай Шабутдинова стал одним из самых громких, потому что, в отличие от многих коллег по цеху, его обвинили не в уклонении от уплаты налогов, а в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовное дело Шабутдинова насчитывает более 280 томов.

Первое заседание суда (для рассмотрения вопроса по существу) несколько раз переносили, так как на слушание никак не могли доставить обвиняемого.

«Потому что его переводят из одного СИЗО в другое. Вроде в «Матросскую тишину» сейчас отправили, самое [ужасное] CИЗО»,

— откровенно делится перед началом суда молодая журналистка.

17 апреля в Пресненском районном суде Москвы многолюдно. Очередь в здание начинается еще на улице, в коридоре у нужного зала бизнес-тренера ждет толпа потерпевших и журналистов. Первые обсуждают иски, вторые деловито настраивают камеры. Спустя почти час задержки Шабутдинова, наконец, привозят.

Когда его проводят мимо собравшихся, он молчит, не улыбается и практически не смотрит по сторонам, а в скованных руках за спиной несет какую-то книгу. Судебные приставы рядом внимательно следят, чтобы мужчину снимали только аккредитованные журналисты.

«Девушка, выключите телефон. Фото- и видеосъемку у нас ведут только представители СМИ. Материалы можете посмотреть по телевизору потом», — командует рослый мужчина в маске и бронежилете.

В дверях начинается давка, все торопятся попасть в небольшой зал.

«Не пускайте его, это обманщик, он не мой адвокат! Не пропускайте лжеадвоката!» — взволнованно говорит женщина, показывая на стоящего за ней мужчину в очках и пиджаке.

«Я сторона потерпевших, пропустите», — картинно разводит руками тот.

В итоге оба свободно проходят в зал, а вот из журналистов почти никого не пускают, ссылаясь на нехватку мест. Корреспонденты отчаянно пытаются уговорить перегородившего проход пристава дать хотя бы постоять внутри и спорят, кто должен занять оставшиеся сиденья.

«Куда вы без очереди? Давайте девушек первыми. Из вашей редакции сидят там уже», — возмущаются окружающие, когда мимо нагло пробивается крупный корреспондент. «А деньги вы мне платить будете?» — парирует он, но в итоге и сам остается перед закрытыми дверями.

Разгоряченный мужчина тут же звонит с жалобой в Мосгорсуд, громко обещая выпустить про это отдельную новость.

«Бесполезно, никто не пройдет уже», — со знанием дела вздыхают остальные журналисты. — «А вы ухо приложите к двери, может слышно что-то? Это, правда, нарушение... И вообще, это даже не родственники прошли, а группа поддержки Шабутдинова все заняла».

Заседание, куда так хотели попасть присутствующие, в итоге длится несколько часов. За это время даже не успевают полностью зачитать обвинение, прокуратура просит отложить все до мая. В ходе слушаний выясняется, что Шабутдинов полностью возместил ущерб 64 из 113 потерпевших , потратив на это около 18 млн рублей.

«Мало кто на такое решается, и это тоже говорит о его намерении исправить ситуацию и закрыть этот вопрос честно», — прокомментировал адвокат блогера Калой Ахильгов.

Однако сами потерпевшие недовольны. Бизнес-тренер переводит деньги через сторонние организации, а люди хотят получить возмещение именно от его компании, чтобы «все было справедливо», пересказывают друг другу журналисты.

Как пожаловался в суде обвиняемый, некоторые потерпевшие отказываются дать свои реквизиты. Они опасаются, что выплаты могут впоследствии признать неосновательным обогащением.

В общей сложности ущерб от действий Шабутдинова и его «организованной преступной группы» оценили более чем в 57 млн рублей. Исковые требования к нему разнятся от пары сотен тысяч до нескольких миллионов. Один из самых крупных исков подала москвичка Наталья Калистратова, которая потребовала 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последнее», — говорила в суде она.

«Зеленые таблетки» и агрессивный маркетинг: в чем суть обвинения

Изначально в деле Шабутдинова значилось восемь потерпевших, самой активной из которых была как раз Калистратова, потратившая на его курсы несколько миллионов рублей. Девушка охотно общалась с журналистами и утверждала, что в компании Шабутдинова на нее обманом оформили кредит, а во время курсов могли подмешивать в кофе «зеленые таблетки», которые потом якобы нашли при обыске в доме бизнес-тренера.

«Была эйфория, я тоже пила этот кофе. Начинались танцы, пляшут все, медитации. У людей сознание, наверное, уже разболтано»,

— описывала происходящее на тренингах Калистратова.

Бизнес-школа Шабутдинова «Like Центр» в ответ заявила, что их бывшая ученица с 2020 года «терроризировала» компанию и вымогала деньги, а никаких таблеток при обыске не находили и в материалах дела они не значатся. Организация выиграла отдельный суд у Калистратовой, но за это время число заявлений против бизнесмена только выросло.

Сам предприниматель долго отрицал вину. Мужчина подчеркивал, что его курсы покупали десятки тысяч человек, из которых большинство всем довольны. Однако в начале апреля Шабутдинов неожиданно поменял мнение и выложил пост с признанием вины и извинениями. Блогер отметил, что не действовал со злым умыслом, но ошибся, считая, что «каждый может стать предпринимателем».

«Мы продавали наши курсы агрессивно, всем без разбора. А сама реклама звучала как чудо-таблетка... Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ... Как основатель компании понимаю, что у каждый ошибки — моя фамилия», — резюмировал Шабутдинов.

«Камера как хостел»: как блогер живет в тюрьме

Шабутдинова задержали рано утром на его съемной квартире в ноябре 2023 года. Блогер только прилетел из Вены и даже не успел разложить чемоданы. Во время обыска у него дома нашли сейф с пачками денег, который оперативники демонстративно вскрыли на камеру и показывали лежащие внутри купюры. Сам бизнес-тренер позже жаловался, что ему дали «две минуты», чтобы назвать пароль от сейфа, после чего сломали его.

На следующий день подозреваемого отправили в СИЗО, где он остается до сих пор, хотя неоднократно пытался выйти под залог. Шабутдинов предлагал за себя разные суммы, от 4 до 50 млн рублей , подчеркивал, что у него несовершеннолетние дети, и даже расплакался во время одного из заседаний с плакатом «Предприниматель» в руках. Однако суд остался непреклонен.

В заключении блогер активно ведет соцсети. Например, рассказывает, что научился делать шнурки из пластиковых упаковок, занимается спортом, много читает и старается не унывать, а сокамерники «люди очень интересные» и «приняли нормально».

«Камера как мой первый хостел — по крайней мере, я себя в этом убеждаю... Душ раз в неделю. Мне это пережить проще, чем другим, так как я из поселка, вспоминаю детство и баню раз в неделю», — делился Шабутдинов.