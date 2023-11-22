«В кофе что-то подмешивали»: предприниматель, заявившая на Шабутдинова, раскрыла детали

Предпринимательница Наталья Калистратова, которая заявила в полицию на блогера Аяза Шабутдинова, рассказала, что ей и другим участникам подмешали в кофе «зеленые таблетки» во время мероприятия компании Like. Неизвестное вещество нашли, его передали на экспертизу. Тем временем суд отказался выпустить блогера под залог 15 млн рублей. О подробностях дела Шабутдинова — в материале «Газеты.Ru».

Заявительница на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова — предпринимательница Наталья Калистратова — в беседе с РИА Новости заявила, что на мероприятиях блогера ей и другим участникам подмешивали «зеленые таблетки». Она утверждает, что следователи уже нашли неизвестное вещество и отправили его на экспертизу.

«Мы все помним, что в Like кофе был на мероприятиях и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — сказала Калистратова.

Предпринимательница добавила, что участники мероприятий находились в состоянии эйфории, они делали медитации и слушали музыку.

«Сейчас они [таблетки] находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли», — добавила заявительница.

Шабутдинова оставили в СИЗО

Аяза Шабутдинова задержали в начале ноября в Москве по подозрению в мошенничестве. Поводом стало заявление Калистратовой и еще семерых учеников бизнесмена. Суд постановил заключить блогера под стражу, несмотря на просьбу выйти под залог в 4 млн рублей, так как у обвиняемого есть гражданство другой страны и открытые визы.

Адвокат Шабутдинова подал апелляцию, заседание по которой состоялось 22 ноября. Во время суда блогер попросил выпустить его под залог в размере 15 млн рублей, так как он соскучился по своим двум маленьким детям. Бизнес-коуч добавил, что его курсом недовольны меньше одного процента учеников. По данным Shot, на суде Шабутдинов заявил, что он просто делился своим опытом, а люди сами попросили его обучать их, поскольку ему якобы удалось построить самую крупную кофейную компанию в стране — Coffee Like. Во время заседания суда он держал в руках плакат с надписью «Предприниматель».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что сторона защиты апеллировала к тому, что деятельность предпринимателя нельзя считать мошенничеством, так как он работал по официальным договорам. Кроме этого, они прочитали письмо уполномоченного по правам бизнеса в поддержку блогера. Более того, адвокаты взяли положительную характеристику из школы Шабутдинова и из мечети города Куеды.

Мосгорсуд отказался изменить решение.

«Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения», — сказал судья Сергей Артемов, пишет РИА Новости.

Еще 500 потерпевших

В беседе с «Газетой.Ru» заявительница Калистратова сказала, что не хочет, чтобы Шабутдинова выпускали под залог, и рада, что он находится в СИЗО.

«Я за то, что он такое вытворяет, хотела бы, чтобы он свое отсидел. Такие люди думают, что за деньги можно купить все. Аяз в суде предлагал 15 млн залог, чтобы выйти под домашний арест, прям сразу выплатить, перевести деньги. Но суд не принял залог в 15 млн и оставил Аяза в СИЗО. Это говорит о том, что не все решается деньгами. Есть еще порядочность, честность и репутация. Эти качества у Аяза отсутствуют. Я считаю, что деньги — не главное. Важно вести себя правильно и не совершать преступлений, иначе можно оказаться так же, как Аяз, на скамье подсудимых, и провести полжизни на нарах, общаясь с зеками. Я очень рада, что у нас есть порядочные суды, которые правильно примут решение и не возьмут ни копейки никаких залогов», — отметила Калистратова.

Предпринимательница не уточнила, какого наказания она бы хотела для блогера. По ее словам, это решение должен принимать суд.

Она также добавила, что 25 ноября многие потерпевшие приедут писать заявления на Шабутдинова в усадьбу Гребнево Андрея Ковалева — российского бизнесмена и основателя «Общероссийского движения предпринимателей».

«Найти-то их — мы нашли, потерпевших, их уже больше 500 человек. А вот сейчас собирают они все документы. <...> Следователи это все изучают, смотрят и опрашивают потерпевших, вызывают их на допрос в каждом городе. Процесс очень трудоемкий. Сколько на это времени уйдет — неизвестно. Но работа продолжается, не останавливается», — добавила Калистратова.