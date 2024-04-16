На заводе в Москве, где производят зенитные ракеты, произошел пожар

В Москве произошел пожар на территории завода «Авангард» на улице Клары Цеткин. Об этом сообщает информационное агентство «Москва».

Пожар распространился на территорию 50 кв. м., но был локализовал подоспевшими сотрудниками пожарной охраны.

АО Московский машиностроительный завод «Авангард» входит в состав акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» — на предприятии производятся в том числе боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. При этом на сайте завода отмечается, что предприятие является единственным в России, производящим эти ракеты.

До этого на военном заводе боеприпасов в Скрантоне (штат Пенсильвания, США) произошел пожар.

Завод производит артиллерийские и другие боеприпасы для американской армии, оно принадлежит государству, а его управляющей компанией является Dynamics-Ordnance and Tactical Systems. Предприятие в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в Штатах.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.