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Появилось видео взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке

Момент взрыва на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке попал на видео

В Стерлитамаке на трубопроводе нефтехимического завода произошел взрыв. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Очевидцы сообщили, что сначала они слышали звук взрыва, потом повалил дым.

«Трясло так, будто началось землетрясение», — отметили местные жители.

К настоящему моменту известно о трех пострадавших при инциденте.

До этого на территории завода «Авангард» в башкирском Стерлитамаке при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси . В результате троих пострадавших спасти не удалось.

15 июня на газопроводе в районе села Сторожевка в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего произошло возгорание.

Ранее было названо число пострадавших по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде.

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