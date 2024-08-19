Появилось видео взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке

В Стерлитамаке на трубопроводе нефтехимического завода произошел взрыв. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Очевидцы сообщили, что сначала они слышали звук взрыва, потом повалил дым.

«Трясло так, будто началось землетрясение», — отметили местные жители.

К настоящему моменту известно о трех пострадавших при инциденте.

До этого на территории завода «Авангард» в башкирском Стерлитамаке при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси . В результате троих пострадавших спасти не удалось.

15 июня на газопроводе в районе села Сторожевка в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего произошло возгорание.

Ранее было названо число пострадавших по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде.