Хотел стать президентом, но поедет в колонию. Похищенному блогеру Щепихину дали пять лет

Суд дал пять лет колонии похищенному блогеру Щепихину
true
true
true
Блогеру Арегу Щепихину дали пять лет колонии общего режима, он признан виновным в призывах к экстремизму и разжигании вражды. По версии осужденного, уголовное преследование в его отношении началось после того, как он решил стать президентом. Кроме того, его якобы заставляли признаться в связях с Украиной.

Блогера Арега Щепихина приговорили к пяти годам колонии по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды. Кроме того, ему назначили 200 часов исправительных работ и запрет на администрирование ресурсов в интернете на 2,5 года.

Мужчину признали виновным по следующим статьям – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Сторона защиты уже заявила, что обжалует приговор.

«Я действительно каюсь, я не хотел ничего такого говорить», — сказал Щепихин в суде.

Щепихин также добавил, что его судят за желание стать президентом России и создать коалицию партий против «Единой России». Он попросил судью отпустить его, так как «он везучий».

«Я не хочу закончить, как остальные кандидаты. Я тогда работал над амнистией заключенным, я просил начальника написать направление об амнистии. Я амнистировал 4300 человек на сумму в несколько миллиардов рублей», – заявил блогер.

Щепихин также утверждает, что его пытали и заставляли признаться в связях с Украиной. Подсудимый также сообщил суду, что встречается с испанской моделью, выигравшей конкурс красоты в этом году.

Попытки «самосуда»

Блогер оказался в центре скандала после публикации интервью, в котором он оскорблял исламские религиозные святыни и чувства верующих, а также призывал представителей определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию России.

Вечером 3 июня Щепихина похитили прямо у Ярославского вокзала в Москве. В тот же день в соцсетях появилось видео, на котором четверо мужчин в гражданской одежде за ноги и руки выносят блогера из здания вокзала. Он сопротивляется и кричит, что его похищают, что схватившие его люди — не полицейские, однако никто не пытается ему помочь. В итоге мужчину затолкали в багажник «Мерседеса» с «мигалками» и увезли в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемых в похищении задержали, но в их машине Щепихина не обнаружили. На следующий день стало известно, что блогера отпустили еще ночью. Позже он опубликовал видео, в котором рассказал, что похитители его били и «уши прикладом пистолета ломали».

СК России возбудил уголовное дело после похищения Щепихина.

Шестерых обвиняемых не стали арестовывать, их оставили под подпиской о невыезде. А вот Щепихин отправился в СИЗО.

Блогер-«экстремист»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал Щепихина «экстремистом». Он уточнил, что тот был «не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов» по подозрению в оскорблении чувств верующих.

Позже Щепихину предъявили обвинения. Он признал свою вину.

При этом, как писал в июле SHOT, судебно-психиатрическая экспертиза выявила у блогера смешанное расстройство личности.

