Выживальщик назвал нереальным нападение медведя на пропавшую в сибирской тайге семью

На потерявшуюся в красноярской тайге семью с пятилетнем ребенком вряд ли могли напасть медведи или волки, заявил «Газете.Ru» инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин. Он пояснил, что в октябре медведи уже не охотятся, а волки не нападают в одиночку на группу людей.

«Во первых, медведи — не стайные животные, они индивидуальные. Нападение медведей на семью нереально. Максимум в теории это медведь с медвежонком, и то есть нюанс. Сейчас октябрь, это период, когда медведи активно залегают на зимнюю спячку. Они не активные в плане охоты, не нападают на животных, на людей, на кого-либо. Они уже за август, сентябрь нагуляли жир, и в этот период у них основное питание — не мясная пища, а ягода и орехи. Единственное, это мог бы быть медведь, который не набрал жир, то есть будущий шатун, который очень плохо питался. И то, даже в этом случае это маловероятно.

Еще могли встретить подранка, например. Сейчас, к сожалению, есть такая практика: браконьеры уходят в лес на медведя, стреляют, но не убивают животное, и он раненый уходит. И да, в этом случае он будет мстить любому встретившемуся человеку, как машина-убийца. Но в этом случае будет виноват, конечно, не медведь, а тот человек, который на него вышел в качестве браконьера на охоту и не добил его», — объяснил Алешкин.

Нападение волков на семью в тайге эксперт также считает маловероятным — до выпадения снега животные легко добывают себе пищу.

«Волки соединяются в стаю только в голодный период. То есть это зима, начало весны. Осенью, пока нет снежного покрова, у них все отлично с охотой. Один волк на несколько человек не нападет никогда, это тоже сказки. Также и с медведями. Медведь если нападает в плане охоты, то на одного человека. Задирать всех вокруг не будет — это не убийца. Цель животного — получить пищу, при этом сэкономив энергию, а не просто задрать всех вокруг. Максимальная вероятность, что либо люди заблудились по причине плохой погоды, либо с одним из взрослых что-то случилось, и люди просто находятся в какой-то локации, из которой выйти не могут», — заключил Алешкин.

Семья Усольцевых — муж, жена и пятилетний ребенок, бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По одной из версий, на людей мог напасть медведь. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Семью ищут сотни волонтеров и поисковиков, также привлечена санавиация.

Ранее сообщалось, что пропавшая вместе с мужем и дочерью в Красноярском крае опубликовала видео перед поездкой.