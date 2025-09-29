30 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 сентября в России отмечают воссоединение с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники Сил специального назначения Росгвардии. В мире чествуют переводчиков и ортодонтов. Православные христиане вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 сентября

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

Этот праздник отмечается с 2023 года. Годом ранее Москва официально признала независимость ДНР и ЛНР, а вскоре после этого на территории этих регионов, а также Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, на которых жители поддержали вхождение в состав Российской Федерации. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин и лидеры новых регионов подписали договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях 30 сентября — официальный выходной день.

День Сил специального назначения Росгвардии

Спецназ называют элитой Росгвардии. В его частях проходят службу военнослужащие, ежедневно выполняющие задачи государственной важности: они участвуют в борьбе с терроризмом, помогают задерживать опасных преступников, охраняют общественный порядок, защищают стратегически важные объекты, участвуют в территориальной обороне страны. Силы специального назначения Росгвардии — это высокомобильные подразделения с особой подготовкой, оснащенные современным вооружением.

Хотя сегодняшний праздник довольно молодой (отмечается с 2017 года), у самого подразделения большая история. Самым первым спецподразделением внутренних войск стала учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Именно она со временем стала базой для создания легендарного подразделения «Витязь».

День интернета в России

Инициатором проведения этого праздника выступила в 1998 году одна из столичных IT-компаний. Несмотря на то, что он так и не стал официальным, его отмечают в культурных и образовательных учреждениях страны. К 30 сентября многие школы, библиотеки и Дома культуры приурочивают мероприятия в сфере компьютерной грамотности и кибербезопасности.

Международный день перевода

Этот праздник был учрежден в 2017 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель — поблагодарить специалистов в области перевода, чей труд играет важную роль в объединении наций, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству во всем мире. День перевода отмечают и в России — культурными и образовательными мероприятиями. Так, например, музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ приглашает на бесплатную экскурсию «Переводчик должен быть как стекло, такое прозрачное, что его не видно». Гости узнают, как искусство перевода зародилось на Руси, как оно развивалось и совершенствовалось.

Всемирный день ортодонта

Сегодня свой неофициальный праздник отмечают «дизайнеры улыбки» — врачи-ортодонты. Именно эти специалисты занимаются коррекцией зубов и исправлением прикуса. Эта важная профессия зародилась в начале XVIII века. Но если в те времена ортодонты помогали лишь юным пациентам, то сегодня они работают со всеми возрастными категориями.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 сентября в других странах

День независимости — Абхазия. Главный государственный праздник республики, установленный в честь победы над грузинскими войсками и завершения боевых действий в 1993 году. В этот день по всей Абхазии проходят торжественные мероприятия, а в Сухуме устраивают парад.

День любви к людям — США. Этот неофициальный праздник призван напомнить о важности быть гуманными и отзывчивыми. В этот день волонтерские организации запускают мероприятия по поддержке нуждающихся. А еще это отличный повод — обернуться вокруг и проверить: не нужна ли кому-нибудь помощь, поддержка или доброе слово.

День оранжевой футболки — Канада. В 1878 году премьер-министр Канады Джон А. Макдональд загорелся идеей создать новую канадскую идентичность, уничтожив культуру коренных народов — индейцев. Он поручил запустить в стране массовое открытие школ-интернатов для детей-аборигенов. Ежегодно 30 сентября в эти школы забирали детей из семей насильно. Плохое финансирование проекта вылилось в массовую гибель воспитанников. В некоторых интернатах смертность от голода и болезней достигала 69%. Лишь в середине XX века правительство начало постепенно закрывать школы. День оранжевой футболки появился по инициативе бывшей воспитанницы одного из таких интернатов. В первый день в школе у нее отобрали оранжевую футболку, в которую она была одета, и этот предмет и стал символом памятной даты.

День птиц-громовержцев — Великобритания. Этот праздник отмечается любителями культового британского научно-фантастического телесериала Thunderbirds. В этот день фанаты проводят встречи, устраивают показы любимых серий и обмениваются предложениями по развитию саги.

Религиозные праздники 30 сентября

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Во II веке, в период царствования императора Адриана, в Риме жила христианка София. Лишившись мужа, она в одиночку воспитывала трех дочерей: 12-летнюю Веру, 10-летнюю Надежду и 9-летнюю Любовь. Девочки носили имена главных христианских добродетелей. Горожане-язычники донесли императору о семье христиан, смело исповедовавших свою веру. Он призвал к себе трех сестер и их мать. Представ перед императором, женщины не испугались и честно рассказали, что веруют во Христа, воскресшего из мертвых.

Император повелел красноречивой язычнице убедить мать и дочерей отречься от веры. Но все ее старания были напрасны. Не испугали семью и угрозы пытками. Тогда Адриан приказал подвергнуть всех трех страшным истязаниям. Первыми в руки палачей отдали детей. Ни огонь, ни раскаленная смола не причинили девочкам вреда: палачам пришлось пустить в дело меч. Святую Софию император оставил в живых, чтобы причинить ей душевные муки. Мать погребла останки своих дочерей и двое суток провела в молитвах над их могилами. На третий день Господь забрал мученицу к себе. Сегодня часть мощей святой Софии Римской хранится в храме Софии Премудрости Божией на Лубянке в Москве.

Православная церковь 30 сентября также чтит память: • мучениц Феодотии и Агафоклии;

• мучеников 156: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона, пресвитера, Патермуфия, Илии и иных;

• святого Иоакима (Пани), патриарха Александрийского;

• преподобномучеников Павла (Моисеева), Феодосия (Соболева), архимандритов, Никодима (Щапкова) и Серафима (Кулакова), иеромонахов, преподобномученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобномученицы Александры Хворостянниковой;

• икон Божией Матери «Цареградская» и «Макарьевская».



Католическая церковь 30 сентября вспоминает:

• Святого Иеронима, священника и учителя Костела, покровителя переводчиков.

Народные праздники и приметы 30 сентября

Вселенские бабьи именины: Вера, Надежда, Любовь

В этот день на Руси вспоминали четырех мучениц — Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию. Эти имена были очень популярны на Руси, так что свои именины 30 сентября праздновало множество девушек. Позднее в этот день в народе начали отмечать общий женский праздник — Вселенские бабьи именины. Длился он три дня и предполагал множество важных обычаев.

Так, в первый день Вселенских бабьих именин полагалось как следует выплакаться, погрустив о своей непростой женской доле. Затем — утереть слезы и с чистой душой приниматься за готовку. На праздник пекли крендели и пироги, варили кисели и настаивали морсы.

Приметы

Журавли отправились на юг — к ранним морозам.

Синицы без умолку трещат у дома — будет холодно.

По небу быстро несутся облака — к скорому потеплению.

Дым из трубы низко стелется по земле — к резкому похолоданию.

Петухи раскукарекались с утра пораньше — к погожему и теплому дню.

Какие исторические события произошли 30 сентября

1452 год — Иоганн Гутенберг напечатал первую крупноформатную книгу в истории человечества — Библию.

1791 год — в Вене с аншлагом прошла премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта».



— в Вене с аншлагом прошла премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта». 1846 год — американский врач Уильям Мортон впервые в мире удалил зуб с использованием анестезии.



— американский врач Уильям Мортон впервые в мире удалил зуб с использованием анестезии. 1902 год — запатентована вискоза — ткань, получившая название «искусственный шелк».



— запатентована вискоза — ткань, получившая название «искусственный шелк». 1941 год — стартовала операция гитлеровских войск «Тайфун», целью которой был захват Москвы.



— стартовала операция гитлеровских войск «Тайфун», целью которой был захват Москвы. 1941 год — нацисты уничтожили гетто в Островно в Белоруссии. От рук фашистов погибло более 350 человек.



— нацисты уничтожили гетто в Островно в Белоруссии. От рук фашистов погибло более 350 человек. 1980 год — в Израиле ввели новую валюту шекель.



— в Израиле ввели новую валюту шекель. 1982 год — создан Государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова.



— создан Государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова. 1988 год — сборная СССР по баскетболу обыграла команду Югославии на Олимпийских играх в Сеуле.



— сборная СССР по баскетболу обыграла команду Югославии на Олимпийских играх в Сеуле. 2005 год — датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вылилось в большой международный скандал.



— датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вылилось в большой международный скандал. 2015 год — Россия начала военную операцию в Сирии.

Дни рождения и юбилеи 30 сентября

В 1861 году родился Уильям Ригли — младший — американский промышленник, крупнейший производитель жевательной резинки, названной в его честь.



— американский промышленник, крупнейший производитель жевательной резинки, названной в его честь. В 1882 году родился Ханс Гейгер — немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации, аналогов которому нет до сих пор.



— немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации, аналогов которому нет до сих пор. В 1891 году родился Отто Шмидт — советский писатель, математик, астроном, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии, Герой Советского Союза.



— советский писатель, математик, астроном, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии, Герой Советского Союза. В 1908 году родился Давид Ойстрах — советский скрипач, дирижер и педагог.



— советский скрипач, дирижер и педагог. В 1917 году родился Юрий Любимов — советский и российский театральный режиссер, актер, руководитель Театра на Таганке, народный артист России.



— советский и российский театральный режиссер, актер, руководитель Театра на Таганке, народный артист России. В 1925 году родилась Вера Васильева — актриса театра и кино, народная артистка СССР.



— актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1933 году родился Илья Кабаков — художник-концептуалист, автор самых дорогих из когда-либо проданных произведений современного российского искусства.

Кто отмечает дни рождения

98 лет исполняется Юрию Каюрову — актеру, исполнителю роли Ленина во многих советских фильмах, народному артисту РСФСР.

