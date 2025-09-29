День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: когда и как отмечают праздник в 2025 году

Чем известны святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София и как их почетают в православии

День памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии — церковный праздник, говорящий о вещах, важных для каждого человека. О вере, которая дает силы, о неугасающей надежде и о любви сильнее смерти. В народе этот день называли Вселенскими бабьми именинами, и он сочетал радость светлого праздника с поводом поплакать над тяжелой женской долей. Подробнее истории и традициях этого дня — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Каждый год 30 сентября по новому стилю (17 сентября по старому) православные отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В 2025 году этот праздник приходится на вторник.

Самые ранние дошедшие до нас письменные версии жития святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии относятся к VII–VIII векам. Эти тексты существовали на грузинском, армянском, латинском и греческом языках. В первоисточниках сестры носили греческие имена, — Пистис, Элпис и Агапе — которые в славянских переводах превратились в привычные нам Веру, Надежду и Любовь.

Что значат имена святых Вера (Πστις) символизирует духовное упование,

Надежда (λπς) — стремление к будущему спасению,

Любовь (γπη) — высшую добродетель,

София — христианскую мудрость.



История праздника

История восходит ко II веку — ко времени правления римского императора Адриана (117–138) его правление ознаменовалось усиленными гонениями христиан. В Риме жила благочестивая вдова София — ее имя в переводе означает «мудрость». Она воспитывала трех дочерей, названных в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Любви. Девочки с детства изучали Священное Писание и жили в доме, где главным было упование на Бога.

Но спокойная жизнь прервалась внезапно. По доносу соседки Фессамнии Софию с дочерьми вызвали к императору. Адриан, желая склонить их к отказу от веры, предлагал богатство, почести и даже обещал назвать девушек своими приемными дочерьми, если они принесут жертвы языческим богам. Но мать и дети остались непреклонны.

close «Христианские мученики в Колизее», 1862 год, Константин Флавицкий Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Дети! Видя вашу красоту и щадя вашу молодость, я советую вам, как отец: поклонитесь богам, властителям вселенной; и если вы послушаете меня и исполните то, что вам приказано, то я назову вас своими детьми. Я призову начальников и правителей и всех моих советников и при них объявлю вас своими дочерьми, и вы от всех будете пользоваться похвалою и почетом. А если вы не послушаете и не исполните моего повеления, то причините себе великое зло, и старость матери своей огорчите, и сами погибнете в то время, когда бы могли более всего веселиться, живя беспечно и весело», — обратился Адриан к девушкам, на что они отреагировали с презрением.

Разъяренный император приказал подвергнуть юных девиц пыткам на глазах у матери. Софию не тронули физически, но ее заставили пережить самое страшное — смерть собственных детей. Вере тогда было всего 12 лет, Надежде — 10, а Любови — 9. Похоронив дочерей, мать еще два дня не отходила от их могил и на третий — тихо скончалась.

Церковь причислила Софию и ее дочерей к лику святых как образец стойкости и веры.

С 777 года мощи мучениц находились в Эльзасе. Это превратило небольшую деревню Эшо в один из значительных центров паломничества в средневековой Европе, привлекавший верующих из самых разных стран.

Период забвения наступил после Французской революции 1792 года: монастырь упразднили, его постройки перешли в частные руки, а мощи были утрачены. Возрождение началось в конце XIX века с реставрации храма, а в 1938 году туда перенесли из Рима новые частицы мощей святой Софии. Эта событие положило начало традиции ежегодных торжеств в Эшо в честь святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Святые мученицы в иконографии и искусстве

В православной иконографии сложилась традиция изображать Веру, Надежду и Любовь юными отроковицами, в то время как их мать София, облаченная в плат или мафорий (вид верхней одежды, покрывающий фигуру с головы до пят), напоминает Богородицу и символизирует святость и материнскую мудрость. Однако в светской живописи, особенно в монументальных полотнах, сестер часто представляют молодыми женщинами, чьи атрибуты раскрывают суть их имен: Вера с крестом, Надежда с якорем — символом стойкости, а Любовь, занимающая центральное место, — с детьми, что подчеркивает ее роль как воплощения нежности и заботы.

К этому сюжету обращался русский художник Виктор Васнецов в своей работе «Радость праведных о Господе». На картине святые, облаченные в белые одеяния, замерли среди сонма праведников и ангелов, которые указывают им путь в райские обители. Художнику удалось тонко передать глубокую человечность момента: даже в преддверии небесного блаженства девочки тянутся к матери, словно ища у нее защиты и не веря до конца, что земные муки остались позади.

close Фрагмент картины «Радость праведных о Господе», 1896 год, Виктор Васнецов artlib.ru

Церковные традиции и народные обычаи

Одной из традиций Дня святых мучениц было «выплакать все слезы». Отсюда и народное название праздника — Бабья выть. Женщинам полагалось как следует поплакать, вспоминая тяжелые моменты и житейские беды. Считалось, что слезы в этот день очищают душу и помогают избавиться от тревог.

Другое народное название праздника — Вселенские бабьи именины. Ведь все четыре имени были очень популярны, и день ангела отмечали многие женщины и девушки в каждой деревне.

В этот день незамужние девушки часто прибегали к гаданиям, несмотря на неодобрение со стороны церкви. Молодежь собиралась на посиделки: парни и девушки присматривались друг к другу, и нередко именно в этот день происходило сватовство.

Что касается церковной традиции, то пост в этот день не соблюдается. В храмах совершается торжественная литургия, за которой читается канон святым мученицам, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

close Алексей Никольский/РИА Новости

В молитвах верующие просят у них укрепления веры, мира в семье, терпения и любви — тех самых добродетелей, чьи имена носили дочери Софии. После службы в некоторых храмах совершается крестный ход, а прихожане поздравляют женщин, носящих имена Вера, Надежда, Любовь и София.

Молитва мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии «О святыя и достохвальные мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дочерей мудрая мати Софие! К вам ныне прибегаем с усердной молитвою: помогите нам укрепиться в вере, утвердиться в надежде, возрастить любовь и в терпении спасти души наши»

«Эта благочестивая семья служит для нас примером мужества. Три девушки показали смелость, стойкость и постоянство своих убеждений, хотя в современном мире, куда ветер дунет, туда человек и идет. В этот день мы обращаемся к ним с молитвой и просим твердости в своих убеждениях», — отметил отец Николай.

Что можно и нельзя делать в День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Хотя история святых трагична, праздник считается радостным и во многом похож на женский день. Утром девушкам рекомендуется поплакать, чтобы в дальнейшем в жизни им сопутствовало счастье. В этот день также следует забыть о домашних заботах, сходить на службу в церковь или помолиться дома.

В этот день было бы правильно и хорошо обратить внимание на свою семью, особенно тем, у кого есть дети. Стоит проявить какое-то особое милосердие в память об этой святой семье. У нас, христиан, положено в дни памяти святых посетить службу. Хоть это будний день, хорошо бы найти возможность сходить в храм и помолиться. Николай Конюхов Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Незамужним женщинам можно устроить посиделки с подругами, погадать и поделиться новостями и историями. Интересная традиция этого дня — выпекание каравая, который принято есть руками.

В этот день также принято просить святых мучениц о помощи в укреплении веры, поддержке надежды на лучшее будущее и укреплении любви в сердцах. Люди обращаются к ним с мольбами о силе в преодолении жизненных испытаний, о здоровье и благополучии близких, а также о мудрости при принятии важных решений.

Существует поверье, что на Веру, Надежду, Любовь запрещено свататься и венчаться, так как брак, заключенный 30 сентября, не принесет счастья, и супруги вскоре разойдутся. Однако церковь порицает все суеверия, поскольку они имеют языческие корни.

Приметы в День Веры, Надежды, Любови

Если 30 сентября, в День Веры, Надежды, Любови и Софии, будет дождливая погода, это предвещает раннюю весну в следующем году.

Если в этот день услышите раскаты грома, осень будет теплой и продлится долго.