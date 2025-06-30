Дело бутлегеров. Задержанные на Урале азербайджанцы могут быть причастны к смерти 44 человек

Члены ОПГ, пойманные в Екатеринбурге, могли отравить более 50 человек

В Екатеринбурге на прошлой неделе произошло громкое задержание азербайджанцев. Их подозревают в заказных убийствах. Кроме того, по информации РИА Новости, фигуранты могут быть причастны к так называемому делу бутлегеров — массовому отравлению суррогатом на Урале в 2021 году. Тогда скончались более 40 человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Этнические азербайджанцы, задержанные в Екатеринбурге на прошлой неделе по подозрению в заказных убийствах, могут быть причастны к массовому отравлению суррогатным алкоголем в Свердловской области в 2021 году. По информации РИА Новости, они владели сетью киосков, где продавалась контрафактная продукция.

«Организаторами указанных поставок были одни из задержанных», — отметил собеседник агентства.

Следствие выяснило, что бутлегеры (люди, занимающиеся нелегальным производством, продажей или транспортировкой алкоголя) в сентябре 2021-го в Екатеринбурге запустили в нелегальный оборот партию спиртного, которая содержала высокую концентрацию метанола. Из-за употребления суррогата скончались 44 человека, семеро — пострадали.

Следователи допросили свыше 100 свидетелей, а также провели очные ставки и проверки показаний на месте. Уголовное дело находилось на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина.

В 2023 году обвиняемые — шестеро мужчин и одна женщина — предстали перед судом. Их признали виновными в хранении, перевозке и сбыте опасных товаров, незаконном обороте этилового спирта и нелегальной продаже алкогольных напитков. Фигурантов лишили свободы на срок от 3 до 6,5 года. Позже областной суд ужесточил шестерым из них приговор: они получили сроки от 9 до 10 лет колонии.

«Мама ослепла»

В 2021 году дочь женщины, умершей в результате отравления суррогатом в Екатеринбурге, в беседе с порталом Е1 поделилась подробностями ее гибели.

«Они пошли на день рождения к знакомым. К утру отчиму плохо стало, он упал, пошла пена изо рта. Приехала скорая и вколола ему адреналин, но не успели отъехать даже, как он скончался. А мама ослепла, ее отвезли в реанимацию, она день боролась еще. Потом нам позвонили и сказали, что она скончалась», — рассказала она.

Собеседница издания уточнила, что отчим покупал спиртное у знакомого торговца. По ее словам, все покупатели знали лично продавца алкоголя на рынке по улице Патриса Лумумбы.

Согласно данным Е1, злоумышленники разбавляли метанол этиловым спиртом. Затем эту смесь разливали по канистрам и поставляли оптовикам, которые по цепочке продавали ее владельцам торговых точек. Суррогатный напиток стоил от 100 до 140 рублей за литр .

В результате оперативных мероприятий в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в ряде других муниципалитетов Свердловской области полицейские изъяли свыше 12,5 тонны алкогольной продукции.

Подозрения в заказных убийствах

В Екатеринбурге 27 июня задержали шестерых выходцев из Азербайджана — Мазахира, Акифа, Аяза и Бакира Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева. Следователи считают, что фигуранты причастны к убийству в 2001 году выходца из Азербайджана Юниса Пашаева, покушению на убийство предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году, убийству в 2011 году гражданина Азербайджана, владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. В СК подчеркнули, что мотивом стал раздел сфер влияния в бизнесе.

По информации издания Trend, в ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы . Их называли основными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева.

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СК подтвердил смерть двух фигурантов. Предполагается, что один из них скончался от сердечной недостаточности. Причина гибели второго мужчины еще выясняется.

После задержания и гибели азербайджанцев в Екатеринбурге отношения между Москвой и Баку резко ухудшились. В частности, в Азербайджане массово отменили связанные с Россией культурные мероприятия, а также провели обыск в офисе агентства Sputnik Азербайджан — представительства медиагруппы «Россия сегодня».