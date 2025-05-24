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Нейросеть раскрыла тайные схемы продажи людей в секс-рабство

MSOM: торговцы людьми вербуют будущих жертв в неблагополучных пригородах
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Shutterstock/Motortion Films

Американские ученые из Университета Пенсильвании с помощью искусственного интеллекта (ИИ) раскрыли неожиданные закономерности в цепочках поставок секс-торговли. Методы машинного обучения выявили места вербовки жертв, которых позже насильно вовлекают в проституцию. Исследование опубликовано в научном журнале Manufacturing & Service Operations Management (MSOM).

Специалисты нашли связь между обманчивыми предложениями работы и последующей продажей людей в секс-индустрию.

Анализ данных из «глубокого» интернета показал, что торговцы людьми целенаправленно выбирают жертв из неблагополучных сообществ, где люди особенно уязвимы из-за экономических трудностей. Это открытие меняет традиционный фокус правоохранительных органов, которые обычно концентрируются на городских центрах, где торговля наиболее заметна.

Исследование предлагает новый инструмент для борьбы с торговлей людьми, объединяя усилия правоохранителей, социальных служб и политиков. Разработанные алгоритмы могут использоваться для мониторинга подозрительных объявлений и выявления потенциальных вербовщиков.

Исследование также открывает возможности для сотрудничества с НКО и общественными организациями, работающими с группами риска.

Ранее ученые выяснили, что климатические беженцы рискуют попасть в рабство.

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