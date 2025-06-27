В Таиланде четверо россиян организовали похищение русскоговорящего журналиста

Четверо граждан России похитили журналиста из его отеля в Паттайе. Об этом сообщает The Bangkok Post.

В четверг, 26 июня, в номер к 26-летнему журналисту Дэвиду Бланку ворвались четверо россиян. Они держали его под дулом пистолета, накрыли лицо черным пакетом и надели наручники. Нападавшие заставили его позвонить своей девушке Анне, которая живет в Бангкоке. Они отправили ей видео, в котором пригрозили расправиться с Дэвидом, если она обратится в полицию.

Анна была вынуждена оставить в условленном месте часы Rolex стоимостью около 500–600 тыс. бат, а затем сняла на видео, как мужчина в белой рубашке забирает выкуп. Также преступники заставили жертву перевести им биткоины на сумму 2 млн бат (4,8 млн рублей — прим. ред.) В итоге Дэвиду удалось сбежать и найти помощь в ближайшем кафе на заправке.

Полиция обнаружила автомобиль с разбитым лобовым стеклом, который использовали похитители, брошенным на ананасовом поле в провинции Районг. Один из подозреваемых, 26-летний Антон Локотков, был задержан в продуктовом киоске в Джомтьене. Дэвид узнал его как человека, который первым постучал в дверь. Антон отрицал свою вину и знакомство с журналистом, но полиция выяснила, что у него просрочена виза, и предъявила обвинение. Трое его подельников объявлены в розыск.

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