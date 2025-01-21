В Таиланде пожилой монах изнасиловал туристку в монастыре

В Таиланде пожилой буддистский монах из Бурирама заманил туристку в монастырь, обещая ей просветление, но вместо этого надругался над ней. Об этом сообщает издание The Thaiger.

59-летнего Вичая обвиняют в нападении на 38-летнюю прихожанку. Женщина, приехавшая в Таиланд из-за границы в поисках духовного роста, обратилась к нему после просмотра рекламных роликов духовного центра в социальных сетях, где утверждалось, что люди достигали просветления через медитацию под руководством монаха.

Вичай предложил иностранке бесплатное проживание в монастыре и участие в двухмесячном ретрите, чтобы «освободиться от страданий». Она поселилась там 13 января, а через два дня монах напал на нее. Женщина не смогла сопротивляться из-за страха, что монах может быть вооружен.

На следующий день ей удалось тайно записать разговор с Вичаем, в котором он предложил ей 8 тысяч батов (примерно 24 тысячи рублей) для того, чтобы «она осталась ради любви».

Глава общественной организации Be One Foundation Чалида Паламат, которая помогала женщине подать жалобу на монаха, отметила, что на видео в социальных сетях он демонстрирует свои роскошные автомобили, привлекая таким образом верующих. Она выразила мнение, что его духовная деятельность могла служить прикрытием для совращения женщин.

После начала расследования высшее буддийское руководство провинции лишило Вичая сана. Полиция закрыла его медитационный центр и запретила сбор средств в его пользу. Расследование продолжается.

В прошлом году турист из России попытался изнасиловать корову в Таиланде и был задержан.

Ранее настоятеля буддийского храма уличили в распространении наркотиков и сексе с прихожанами.