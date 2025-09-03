3 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Подписание Акта о капитуляции Японии генералом Дугласом Макартуром. За его спиной — Артур Персиваль и Джонатан Уэйнрайт, 2 сентября 1945 года

3 сентября в России празднуют День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Также сегодня вспоминают трагедию в Беслане и отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В неофициальной части календаря несколько забавных праздников, например, день рождения бюстгальтера. А в сети постят мемы «3 сентября», связанные с песней Михаила Шуфутинского, в народе дату прозвали «Шуфутинов день». Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 сентября

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Дата установлена в память о событиях сентября 1945 года, когда после подписания акта о капитуляции Японии завершился крупнейший военный конфликт XX века.

До 2020 года памятной считалась дата 2 сентября, совпадающая с подписанием документов на борту американского линкора «Миссури». Однако позднее акцент был сделан на 3 сентября — день, когда в СССР и государствах-союзниках праздновали окончание Второй мировой войны. В официальном календаре это день воинской славы России.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Дата напрямую связана с трагическими событиями 1–3 сентября 2004 года в Беслане, когда террористы захватили школу. В результате трагедии погибло более 300 человек, большинство из них — дети. Памятный день учрежден указом президента в 2005 году. Его главная цель — напомнить о необходимости объединить усилия общества и государства в борьбе с терроризмом и защите граждан.

3 сентября также чтут память жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

День открытия уникальности ДНК

Дата приурочена к публикации результатов исследований генетиков, доказавших, что структура ДНК уникальна у каждого человека. Это стало важным шагом в развитии молекулярной биологии и криминалистики. Открытие позволило развить генетическую экспертизу, методы диагностики наследственных заболеваний и персонализированную медицину. Сегодня эти данные используются не только в науке, но и в повседневной жизни: от судебных процессов до тестов на родство.

«День прощания», или Шуфутинов день

Народное название 3 сентября в России давно закрепилось за строкой из песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». В ней певец исполняет куплет: «Я календарь переверну, и снова третье сентября…». Композиция вышла в 1993 году, но со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню». Феномен вышел далеко за пределы эстрады и превратился в культурное явление: дата ассоциируется не только с историческими событиями, но и с ироничным музыкальным напоминанием о смене календарного листа.

День рождения бюстгальтера

Неофициальный праздник День рождения бюстгальтера принято отмечать 3 сентября: именно в этот день в 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб запатентовала современный прототип женского белья, который позже получил название «бра». До этого женщины носили корсеты, неудобные и тяжелые. Изобретение Джейкоб стало революцией: оно принесло больше комфорта и свободы. Сегодня бюстгальтер — не только элемент одежды, но и часть мировой модной индустрии.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 сентября в других странах

Праздник урожая, или Карам — Индия. В индийском штате Джаркханд 3 сентября традиционно отмечают праздник урожая. Он связан с почитанием божества Карам-дев, покровителя плодородия и природы. Торжества сопровождаются танцами, песнями и обрядами, во время которых местные жители украшают ветви деревьев, возносят молитвы о хорошем урожае и благополучии семей.

День небоскребов — США. Праздник отмечают в день рождения архитектора Луиса Салливана (1856–1924), которого называют «отцом небоскребов». Именно он стоял у истоков американской школы высотного строительства и оказал огромное влияние на развитие архитектуры XX века. Эта дата — повод вспомнить о роли небоскребов в городской культуре и экономике: они символизируют технический прогресс, деловую активность и силу мегаполисов.

День победы над Японией — Китай. В Китае отмечают День Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Военное вторжение Японии в Китай началось в 1937 году и продолжалось до окончания Второй мировой войны. Вмешательство СССР ускорило окончательный разгром и поражение Японии. В войне Китай потерял около 35 млн человек убитыми и ранеными, жертвы среди мирного населения составили 18 млн человек. В этот день в Пекине на центральной площади Тяньаньмэнь традиционно проходит масштабный военный парад. В этом году на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

День торгового флота — Канада и Великобритания. Дата посвящена памяти моряков, погибших во время Второй мировой войны при обеспечении морских перевозок. Торговый флот сыграл важнейшую роль в снабжении союзных армий, несмотря на огромные потери от атак немецких подлодок.

Религиозные праздники 3 сентября

День памяти мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта

Православная церковь вспоминает святую мученицу Вассу и ее детей — Феогния, Агапия и Писта. По преданию, они жили в III веке и пострадали за христианскую веру во время гонений. Васса вместе с сыновьями отказалась приносить жертвы языческим богам, за что была подвергнута пыткам и казнена.

Мученицу Вассу почитают как пример преданности вере и духовной стойкости. Особенно популярна святая в Греции и на Балканах, где воздвигнуты храмы в ее честь. Святая Васса считается покровительницей моряков. Ей также молятся о помощи в воспитании детей, исцелении, трудных ситуациях.

День памяти апостола от 70-ти Фаддея, епископа Едесского

Фаддей жил в I веке нашей эры и был уроженцем сирийской Эдессы. Согласно преданию, он принял крещение от святого Иоанна Предтечи и стал учеником Христа. Проповедовал в Сирии и Месопотамии, прославился своими чудесами. Фаддей считается основателем первой христианской церкви в Эдессе, также он основал храм в Бейруте в 44 году.

3 сентября Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита (XIII);

• преподобной Марфы Дивеевской (Милюковой) (1829);

• преподобномученика Рафаила (Момчиловича), игумена Шишатовацкого (1941);

• священномученика Александра Елоховского, пресвитера (1918);

• священномученика Павла Ягодинского, пресвитера (1937);

• преподобномученика Игнатия (Даланова), иеромонаха (1942).



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• Григория I Великого, папу Римского.

Маулид ан-Наби, или Ночь Мавлид

Исламский праздник, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда, отмечается суннитами на 12-й день месяца Раби уль-авваль по лунному календарю. В 2025 году его начнут праздновать вечером 3 сентября и продолжат в течение всего следующего дня. Это особенное торжество: в этом году пророку Мухаммеду исполняется 1500 лет по исламскому календарю.

В праздник верующие вспоминают жизнь и деяния пророка, читают посвященные ему стихи из Корана. В Ночь Мавлид принято просить благословения для себя и своих близких.

Народные праздники и приметы 3 сентября

Фаддей Проповедник

В церковном календаре 3 сентября — день апостола Фаддея, которого в народе прозвали Проповедником. На Руси эта дата была связана с наступлением осени. Считалось, что к этому времени поле «отдает все сполна», и крестьяне спешили завершить сбор урожая. На Фаддея было принято подводить итоги летних работ и начинать подготовку к холодам.

Приметы

Если журавли улетают к этому дню, осень будет ранней и холодной.

Теплый и сухой день предвещает мягкую зиму.

Дождливая погода считается знаком затяжной сырости — до Покрова.

Много орехов и грибов в лесу — к урожайному следующему году.

Какие исторические события произошли 3 сентября

301 год — основано Сан-Марино, одно из старейших существующих государств Европы.

1189 год — Ричард Львиное Сердце был коронован в Лондоне как Ричард I.

1609 год — английский мореплаватель Генри Хадсон открыл гавань Нью-Йорка.

1783 год — подписан Версальский мирный договор: Великобритания признала независимость Соединенных Штатов Америки.

1864 год — в стокгольмской лаборатории Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил опыты с нитроглицерином, прогремел мощный взрыв. Погибли пять помощников и младший брат Альфреда Эмиль. Но изобретатель не прекратил разработки, и через три года запатентовал динамит.

1868 год — японский город Эдо официально переименован в Токио, столицу обновленной страны.

1880 год — инженер Федор Пироцкий провел в Санкт-Петербурге испытания первого в России (а по некоторым данным — первого в мире) электрического трамвая.

1939 год — Великобритания, Франция, Индия, Австралия и Новая Зеландия объявили войну Германии.

1943 год — союзные войска начали высадку в Италии, открыв новый фронт Второй мировой войны.

close 1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. Немецкие войска, передвигаясь по территории Польши, везут польский пограничный знак, взятый в качестве трофея. РИА Новости

1967 год — Швеция перешла с левостороннего на правостороннее движение, это событие вошло в историю как «День H».

1976 год — американский аппарат Viking-2 успешно совершил посадку на Марсе.

1996 год — США нанесли ракетный удар по Ираку, началась операция «Удар в пустыне».

Дни рождения и юбилеи 3 сентября

В 1499 году родилась Диана де Пуатье — фаворитка французского короля Генриха II, оказавшая большое влияние на политику и культуру эпохи.

В 1643 году родился Лоренцо Беллини — итальянский анатом и физиолог, чьим именем названы почечные канальцы.

В 1695 году родился Пьетро Локателли — итальянский скрипач и композитор эпохи барокко.

В 1844 году родилась Софья Толстая — писательница, биограф и супруга Льва Толстого.

В 1875 году родился Фердинанд Порше — австрийский автоконструктор, основатель знаменитой марки Porsche.

В 1941 году родился Сергей Довлатов — русский писатель, журналист, получивший известность после эмиграции в США.

close Сергей Довлатов в США, 1980-ые Global Look Press

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Юрию Кузнецову — актеру театра и кино, заслуженному артисту РФ. Он стал популярным благодаря роли подполковника милиции Юрия Петренко («Мухомора») в сериале «Улицы разбитых фонарей».

72 года исполняется Жан-Пьеру Жене — французскому кинорежиссеру, автору фильмов «Амели» и «Долгая помолвка».

70 лет исполняется Стиву Джонсу — британскому музыканту, гитаристу и одному из основателей группы Sex Pistols.

60 лет исполняется Чарли Шину — американскому актеру, обладателю премии «Золотой глобус».

60 лет исполняется Марине Зудиной — актрисе, заслуженной артистке РФ, вдове Олега Табакова.

49 лет исполняется Хелависе (Наталье О'Шей) — российской певице, лидеру группы «Мельница».